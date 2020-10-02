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Na cadeia

Polícia prende suspeito de assalto a fábrica de joias de ouro em Vitória

O homem de 21 anos foi preso na Serra. Ele é apontado como um dos responsáveis pelo roubo a um estabelecimento no bairro Ilha de Santa Maria, na Capital, em agosto. O prejuízo totalizou cerca de R$ 28 mil  entre joias, dinheiro e outros itens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 12:42

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 12:42

Joias
A Polícia Civil recuperou parte das joias, dinheiro e objetos roubados pelo homem preso Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil prendeu um jovem de 21 anos, apontado como autor de um roubo a uma fábrica de joias de ouro, localizada na Ilha de Santa Maria, em Vitória. O prejuízo estimado foi de cerca de R$ 28 mil. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro Eurico Salles, na Serra. A prisão foi efetuada na última quarta-feira (30).
O chefe da 1ª Delegacia Regional de Vitória, delegado Rafael Corrêa, informou que o crime aconteceu no dia 20 de agosto deste ano.
Durante o roubo, o suspeito utilizou de uma arma de fogo e, com um comparsa, subtraiu diversos bens como joias, quantia em dinheiro, aparelhos celulares, notebooks e outros objetos da empresa, dos empregados e de clientes do local, detalhou.

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Ainda segundo o responsável pelo caso, os policiais recuperaram parte do material roubado. Com o jovem conseguimos apreender parte das joias e da quantia em dinheiro que foi subtraída, além de um dos aparelhos celulares roubados. Ele já possui outras passagens pela polícia por crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Agora, ele responderá pelo crime de roubo duplamente majorado, afirmou.
O comparsa ainda não foi identificado e, por isso as investigações continuarão. Caso a população tenha informações que contribuam com o trabalho policial, que realize uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181, destacou o delegado.
O jovem de 21 anos foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

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