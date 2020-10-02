Reprodução de mensagem com ameaças ao secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Adolescente de Vitória responderá por ameaças contra secretário de Segurança

O suspeito, que mora no Centro de Vitória , disse que era brincadeira e não tinha intenção de cometer o atentado contra ninguém. A mãe dele, que afirmou ser religiosa, afirmou que o rapaz tem transtornos mentais e não sai sozinho de casa.

Material apreendido na casa do adolescente que fez ameaças contra o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho Crédito: Divulgação / Polícia Civil

O menor foi ouvido, liberado e vai responder por ato infracional análogo à ameaça, alarde contra a população e falsidade ideológica. O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, concedeu uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (2) para falar sobre o caso. O suspeito usou um perfil falso para enviar a ameaça.

"Não adianta achar que está escondido no submundo da internet porque vai ser descoberto. Temos muita tecnologia e uma equipe muito bem preparada", alertou o chefe da Polícia Civil.

As investigações foram conduzidas pelo delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos. As ameaças foram identificadas por volta das 23h do dia 6 de julho no direct (mensagem privada) do Instagram do secretário. Um perfil, não identificado, enviou frases indicando que um grupo criminoso do Bairro da Penha, em Vitória, daria continuidade aos ataques criminosos contra os bairros Piedade e Moscoso, além de fazer ameaças à polícia. Na ocasião, os traficantes que atuam no Bairro da Penha e bairros vizinhos tinham sido alvo de operações conjuntas das polícias.