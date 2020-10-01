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Eletricista esfaqueado

Tropa de Choque invade apartamento de advogado em surto na Serra

As imagens são do fotógrafo de A Gazeta Carlos Alberto Silva, que flagrou o momento em que o advogado, identificado como Marcelo Melo, se assusta com algum barulho e se abaixa na varanda; ele foi atendido pelo Samu e será encaminhado ao DPJ

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 14:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 14:45
Advogado que surtou e esfaqueou homem na Serra
Advogado que surtou e esfaqueou homem na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
Por volta das 14h15 desta quinta-feira (1) a polícia invadiu o apartamento do advogado que, segundo a polícia, entrou em surto e esfaqueou um homem em um condomínio em Chácara Parreiral, na Serra. As imagens são do fotógrafo de A Gazeta Carlos Alberto Silva, que flagrou de longe o momento em que o advogado, identificado como Marcelo Melo, se assusta com algum barulho e se abaixa na varanda.
A negociação foi difícil, segundo o capitão Eduardo, da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp). " A negociação foi bem complexa, ele alternava muito o grau de racionalidade, falava coisas desconexas. Analisando o desenvolvimento da ocorrência, foi feita uma negociação tática e houve uma invasão no apartamento e utilização de equipamentos não-letais. Ele estava sozinho no apartamento", afirmou.
A ocorrência foi acompanhada pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Tropa de Choque. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também está no local. No início do vídeo, o advogado está na varanda, aparentemente falando sozinho. Momentos depois, ouve um barulho e se abaixa.
O capitão Eduardo acrescentou ainda que a Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp) foi acionada por volta das 9h, mas a equipe do 6º batalhão da PM já estava no local. Ele afirma que logo após a invasão, o advogado foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "O advogado está sendo medicado pelo Samu para os primeiros atendimentos e, posteriormente, assim que liberado pela equipe médica, será encaminhado para o DPJ em virtude da agressão ao prestador de serviço".

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