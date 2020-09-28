Advogadas estão entre os alvos de operação contra o tráfico de drogas no ES

Material apreendido na Operação Concordia na manhã desta segunda-feira (28) Crédito: Divulgação / Sesp

Suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas e em homicídios foram alvos de uma operação da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (28). Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram nas ruas desde a madrugada, cumprindo 10 mandados de busca e apreensão, além de 12 mandados de prisão, em Vila Velha e Vitória, na Operação Concórdia. Entre os alvos da ação, estão duas advogadas, de 27 e 34 anos. Elas foram presas.

Os focos da ação estavam localizados nos bairros Divino Espírito Santo, em Vila Velha , e na comunidade de São Benedito, na Capital. Segundo a polícia, os investigados possuem envolvimento com organizações de tráfico de drogas e cometimento de homicídios.

Entre os alvos, estão duas advogadas. De acordo com a polícia, elas estariam levando informações de traficantes do sistema prisional para os comparsas deles que estão soltos. Nos recados, constavam apontamentos de novas lideranças, ordens de execuções, instruções para formação de alianças, dentre outros. A comissão de prerrogativas da OAB acompanhou os policiais, segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho.

É uma operação importante. São investigações que demandam essa questão do tráfico, onde encontramos dificuldades diárias no que concerne a homicídios no Espírito Santo. São 12 mandados de prisão, 10 mandados de busca e, lamentavelmente, temos dois advogados envolvidos. Não podemos criminalizar a advocacia, vai todo nosso respeito a Ordem de Advogados, que nos acompanha a prerrogativa desde às 4h30 nas buscas. Lamentamos que esses profissionais estejam desvirtuando as funções. Mas, não é o total e, nesse sentido, damos todo o apoio à Ordem dos Advogados, disse em entrevista à TV Gazeta.

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A Polícia Civil informou que os investigados faziam parte de uma mesma organização criminosa que se dividiu após uma briga motivada pelo controle do tráfico de drogas do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Segundo a polícia, a partir da ruptura da facção, foram criados dois grupos que se tornaram rivais.

Essa ruptura, como informou a Polícia Civil, causou uma série de homicídios em Vila Velha e em outros municípios da Grande Vitória. O mais recente deles, segundo a polícia, aconteceu em 15 de agosto desse ano, na Ilha do Boi, em Vitória, e a vítima era Isaac Fragoso Meirelles, que foi morto a tiros na frente dos três filhos

ADVOGADAS PRESAS

Uma das advogadas foi presa em casa, no bairro Divino Espírito Santo. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa e no escritório dela, que fica ao lado da residência. A outra advogada mora na Serra. A polícia também foi até a casa, mas ela não foi encontrada. Apesar disso, de acordo com informações da TV Gazeta, a segunda advogada foi detida logo depois. Não se sabe se ela se apresentou espontaneamente à polícia, ou se foi presa em outro local.

A polícia confirmou, sem dar detalhes, a prisão das duas advogadas, de 27 e 34 anos de idade. O nome delas também não foi divulgado. A polícia diz que elas estavam levando informações de dentro dos presídios para bandidos que estão sendo procurados.

SETE PESSOAS PRESAS

Nesta segunda-feira (28), sete dos 12 mandados de prisão foram cumpridos. As duas advogadas e os outros cinco presos prestaram depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Vitória.

Representantes da OAB acompanharam os trabalhos da polícia. Em uma rápida conversa com a imprensa, eles disseram que todas as prerrogativas da advogada foram respeitadas. Em Vila Velha, a Guarda Municipal deu apoio no cumprimento dos mandados. Em Vitória, a operação contou com o apoio da Força Nacional.

No bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, foi preso uma das lideranças do tráfico de drogas da região, um homem de 29 anos. Com ele, foram apreendidos R$ 4 mil em espécie, além de um revólver calibre .38 e 13 munições, 42 pedras de crack e quatro celulares, além de material para pesagem e embalo de drogas.

Em Cidade da Barra, também em Vila Velha, um outro membro da organização criminosa, de 21 anos, foi preso com um revólver calbre .38. Já no bairro Ponta da Fruta, no mesmo município, outro integrante da facção, de 29 anos, também foi preso. Na casa do suspeito, a polícia encontrou uma plantação com cerca de 30 pés de maconha.

OAB-ES

A reportagem de A Gazeta demandou a Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo na manhã desta segunda-feira. Por nota, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) informou que está acompanhando o caso e buscando informações para tomar as providências cabíveis, observando as prerrogativas da advocacia e as normas do Código de Ética e Disciplina da OAB.