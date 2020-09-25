Policiais recuperam carro e trocam tiros com criminosos em Nova Venécia

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Câmeras de segurança registraram o momento em que dois militares trocam tiros com os suspeitos. Nas imagens, é possível perceber que foram feitos vários disparos contra os criminosos. Um dos suspeitos envolvidos no tiroteio foi atingido na perna e socorrido. Segundo a PM, ele foi levado para o hospital São Marcos. O outro suspeito foi detido.