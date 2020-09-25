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Noroeste do ES

Policiais recuperam carro e trocam tiros com criminosos em Nova Venécia

A ação policial aconteceu na região central da cidade. Dois suspeitos foram detidos, um deles ficou ferido na troca de tiros; veja vídeo

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 23:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 23:40
Policiais militares da Força Tática trocaram tiros com criminosos e recuperaram uma caminhonete roubada em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (24). De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo é uma S10 branca, que foi roubada em São Gabriel da Palha, e o tiroteio aconteceu próximo ao Posto Elias, na região central da cidade.
Câmeras de segurança registraram o momento em que dois militares trocam tiros com os suspeitos. Nas imagens, é possível perceber que foram feitos vários disparos contra os criminosos. Um dos suspeitos envolvidos no tiroteio foi atingido na perna e  socorrido. Segundo a PM, ele foi levado para o hospital São Marcos. O outro suspeito foi detido.
Outras imagens registradas pelas câmeras mostram o momento em que um grupo que estava na caminhonete S10 branca é rendido por um criminoso. Duas crianças e um casal são retirados do veículo pelo suspeito. Veja o vídeo: 
*Com colaboração de João Henrique Castro, da Rede Gazeta Norte

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