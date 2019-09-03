Operação Ponto Cego: advogadas deixam presídio

As advogadas Gabriela Ramos Acker e Luezes Makerlle da Silva Rocha deixaram a penitenciária feminina de Viana, no final da tarde desta terça-feira (03). Elas vão permanecer em prisão domiciliar durante as investigações que apuraram a participação delas em uma organização criminosa do Espírito Santo.

No dia seguinte à prisão, a Comissão de Direitos e Prerrogativas da Seccional da OAB-ES entrou com um pedido de habeas corpus pedindo a liberdade, ou prisão domiciliar ou transferência para uma Sala de Estado Maior - que no Espírito Santo funciona no Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória.