Advogado esfaqueia homem durante surto em condomínio na Serra

Condomínio onde advogado em surto esfaqueou homem na Serra Crédito: Vitor Jubini

Um prédio foi evacuado para atendimento de uma ocorrência por parte da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no bairro Chácara Parreiral, na Serra , na manhã desta quinta-feira (1).

Segundo uma moradora, o gás do edifício também foi cortado. Viaturas da PM - inclusive com a Tropa de Choque - Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local. De acordo com informações da TV Gazeta, um advogado esfaqueou um prestador de serviços na mão dentro do prédio.

Por volta das 14h15, a Tropa de Choque invadiu o apartamento do advogado . De acordo com o Capitão Eduardo, da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), a negociação foi complexa porque o homem alternava o grau de racionalidade, falando frases desconexas.

O condomínio fica localizado na Rua Lavrador José Barbosa da Silva. A moradora que conversou com a reportagem de A Gazeta disse que a via foi fechada durante o atendimento do chamado.

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O QUE SE SABE ATÉ O MOMENTO

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, um advogado de 47 anos, que, segundo a polícia, está com a carteira da OAB suspensa pela prática de algum crime, esfaqueou um prestador de serviço do condomínio, que seria um eletricista. Ele teria atingido o homem na mão. Logo depois, ele se trancou no apartamento, abriu o gás e ficou gritando que iria explodir o apartamento dele e todo o prédio.

Bombeiro em condomínio na Serra Crédito: Vitor Jubini

A polícia e o Corpo de Bombeiros foram chamados. Os agentes pediram para que todos os moradores do prédio desse advogado evacuassem o edifício. Uma equipe de negociação esteve no local, conversando com o advogado que, segundo a polícia, estava em surto e falando coisas sem sentido.

A polícia obteve a informação de que o advogado tem registro de arma e não sabia se ele estava com alguma arma no local. Por isso, todo o cuidado foi tomado durante o atendimento da ocorrência.

Advogado esfaqueia homem durante surto em condomínio na Serra

A reportagem da TV Gazeta também conversou com um morador do mesmo edifício do advogado, que disse que o homem gritava, dava berros e mandava chamar a polícia. Isso até, aproximadamente, 1h da manhã. Já nesta quinta-feira, me assustei com gritos de socorro e, quando entrei em contato com a portaria, tive a informação que era a mesma pessoa que estava surtando durante a noite. O rapaz, eletricista, foi surpreendido logo que saiu do elevador, disse esse morador.