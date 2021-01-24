Ossada humana é descoberta durante voo de parapentista em Marataízes

Uma ossada humana foi descoberta neste sábado (23), na região de Lagoa Dantas, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, durante um voo de parapente. Os restos mortais estavam em uma área de pasto queimado. No crânio havia duas perfurações, que a polícia acredita ser resultado de tiros por arma de fogo.
A Polícia Militar foi acionada depois que um parapentista que sobrevoava a região das falésias viu a ossada. Os militares foram até o local e chamaram a perícia, que constatou ser uma ossada humana com duas perfurações no crânio.
Próximo aos restos mortais havia uma identidade, um anel dourado e um projétil de arma de fogo. A ossada foi encaminhada ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para investigação e identificação da vítima.