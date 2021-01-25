Irmão do traficante mais procurado de Vitória é preso

A polícia apreendeu armas, drogas, celulares e rádios comunicadores com os detidos Crédito: Divulgação/PMES

Polícia Militar prendeu Thiago Moraes Pereira Pimenta, mais conhecido como Panda, durante uma operação no Bairro da Penha, em Vitória , nesta segunda-feira (25). Thiago, que tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, é irmão do traficante mais procurado da Capital, o Marujo. Outros cinco homens foram detidos e armas e drogas foram apreendidas pela polícia.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, afirmou que a prisão aconteceu durante uma das etapas da Operação Sentinela, que é realizada em parceria com as forças de segurança do Estado e visa combater os crimes de tráfico de drogas e homicídio em todo o Espírito Santo. Segundo Caus, Thiago é membro do Trem-bala, braço armado do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

"Ele é um grande traficante do Bairro da Penha, que é controlado hoje pelo Primeiro Comando de Vitória. A prisão dele se deu em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão durante a Operação Sentinela. O Panda é como um gerente, um grande ícone expoente do Primeiro Comando de Vitória, pertencente inclusive ao Trem-bala", disse.

O comandante-geral afirmou também que a localização dos suspeitos foi levantada pelo setor de inteligência da polícia. Todos os detidos estavam em casas no bairro, que foram cercadas pelos agentes. Além de Thiago, foram presos João Vitor Lopes Loureiro, de 21 anos, Alcimar Santos de Jesus, 23, Marcelo Vieira Loyola, 38, Lucas Gabriel Bessa Cordeiro, 25 e um outro homem que ainda não teve a identidade confirmada pela polícia. Todos eles, segundo Caus, possuem passagem pela polícia e estão envolvidos no tráfico de drogas da região.