AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Bairro da Penha

Irmão do traficante mais procurado de Vitória é preso

Thiago Moraes Pereira Pimenta, vulgo Panda, foi preso durante operação da Polícia Militar no Bairro da Penha. Ele é irmão do traficante conhecido como Marujo

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 20:45

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 jan 2021 às 20:45
A polícia apreendeu armas, drogas, celulares e rádios comunicadores com os detidos
A polícia apreendeu armas, drogas, celulares e rádios comunicadores com os detidos Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar prendeu Thiago Moraes Pereira Pimenta, mais conhecido como Panda, durante uma operação no Bairro da Penha, em Vitória, nesta segunda-feira (25). Thiago, que tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, é irmão do traficante mais procurado da Capital, o Marujo. Outros cinco homens foram detidos e armas e drogas foram apreendidas pela polícia.
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, afirmou que a prisão aconteceu durante uma das etapas da Operação Sentinela, que é realizada em parceria com as forças de segurança do Estado e visa combater os crimes de tráfico de drogas e homicídio em todo o Espírito Santo. Segundo Caus, Thiago é membro do Trem-bala, braço armado do Primeiro Comando de Vitória (PCV).
"Ele é um grande traficante do Bairro da Penha, que é controlado hoje pelo Primeiro Comando de Vitória. A prisão dele se deu em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão durante a Operação Sentinela. O Panda é como um gerente, um grande ícone expoente do Primeiro Comando de Vitória, pertencente inclusive ao Trem-bala", disse.

Veja Também

Criminosos abrem buraco na parede e furtam banco em Vila Velha

Suspeito de manter casa de prostituição clandestina é preso em Guarapari

Homem esfaqueia a ex-mulher com o filho no colo em Cariacica

O comandante-geral afirmou também que a localização dos suspeitos foi levantada pelo setor de inteligência da polícia. Todos os detidos estavam em casas no bairro, que foram cercadas pelos agentes. Além de Thiago, foram presos João Vitor Lopes Loureiro, de 21 anos, Alcimar Santos de Jesus, 23, Marcelo Vieira Loyola, 38, Lucas Gabriel Bessa Cordeiro, 25 e um outro homem que ainda não teve a identidade confirmada pela polícia. Todos eles, segundo Caus, possuem passagem pela polícia e estão envolvidos no tráfico de drogas da região.
Com os detidos, foram apreendidas três pistolas, sendo duas calibre 9mm e uma calibre 380mm, além de uma espingarda de pressão. Também foram encontradas munições de diversos calibres, 123 pedras de crack, haxixe e dois rádios comunicadores. Eles foram levados para a Delegaria Regional de Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro da Penha Grande Vitória Tráfico de drogas Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vista de Itarana
Polícia Militar, Itarana e Vitória: 28 mil vagas em concursos e seleções
SML de Linhares, no Norte do ES
Professor morre após acidente entre duas motocicletas em São Mateus
Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz
Portos brasileiros ampliam capacidade para exportar petróleo do pré-sal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados