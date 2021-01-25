Criminosos abrem buraco na parede e furtam banco em Vila Velha

Agência bancária na Glória foi alvo de bandidos na madrugada desta segunda-feira (25) Crédito: Reprodução | Google Street View

Por meio de um buraco aberto na parede, criminosos conseguiram invadir uma agência bancária localizada no bairro Glória, em Vila Velha , durante a madrugada desta segunda-feira (25). Do local, eles levaram o cofre da empresa que presta serviço de segurança para o banco.

De acordo com o vigilante que flagrou toda a ação por meio do sistema de videomonitoramento, coletes à prova de balas e armas de fogo estavam entre os objetos furtados. Quando o trabalhador e a Polícia Militar chegaram ao local, os autores do crime já haviam fugido.

Com a ajuda de um rastreador, eles conseguiram identificar que o cofre estava em uma casa no bairro Aribiri, também em Vila Velha. O proprietário da residência informou que um tio e um primo chegaram de moto no local, por volta das 2 horas, e depois saíram a pé para algum lugar desconhecido.

De acordo com a PM, a motocicleta utilizada por eles tinha restrição de furto ou roubo. Nas buscas realizadas no imóvel, os policiais encontraram um revólver e 21 munições, ambos de calibre 38. Além de um radiocomunicador, um cinto operacional e três coletes à prova de balas. Todo o material foi apreendido.

Encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha, o proprietário da casa foi autuado em flagrante por receptação, mas pagou fiança e foi liberado para responder o crime em liberdade. De acordo com a Polícia Civil , as investigações continuam por meio da Delegacia Especializada de Roubo a Bancos.

De acordo com informações da TV Gazeta, a agência do Santander, localizada na Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, está funcionando normalmente nesta segunda-feira (25). Por nota, o banco confirmou o furto e informou que está colaborando com as investigações policiais.