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Violência

Idoso é morto com golpe de canivete em São José do Calçado

O suspeito de ter cometido o crime após uma discussão foi preso pela Polícia Militar. Antônio Cirino da Silva Filho chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jan 2021 às 17:13

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 17:13

São José do Calçado
Crime aconteceu na cidade de São José do Calçado Crédito: Divulgação: Paróquia São José do Calçado
Um idoso de 63 anos foi esfaqueado com um canivete após uma confusão no Centro de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (24). O suspeito de ter cometido o crime foi preso pela Polícia Militar. Antônio Cirino da Silva Filho chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 19h30. A esposa da vítima contou que estava em casa juntamente com o marido, quando o suspeito chegou pedindo para conversar. Houve uma discussão e após o idoso ser atingido no peito, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta vermelha.
Após buscas, o suspeito, que não teve o nome revelado pela polícia, foi encontrado e preso. Questionado pelos policiais sobre o que havia acontecido, contou que o idoso vinha perturbando a companheira dele há dias e que durante a conversa a vítima puxou uma faca. Nesse momento, o suspeito, que estava com um canivete na cintura, também puxou a arma e golpeou o idoso na região do peito.
Durante a busca pessoal os policiais encontraram dois canivetes com o detido. O suspeito foi conduzido à delegacia de Alegre.

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