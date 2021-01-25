Idoso é morto com golpe de canivete em São José do Calçado

Após buscas, o suspeito, que não teve o nome revelado pela polícia, foi encontrado e preso. Questionado pelos policiais sobre o que havia acontecido, contou que o idoso vinha perturbando a companheira dele há dias e que durante a conversa a vítima puxou uma faca. Nesse momento, o suspeito, que estava com um canivete na cintura, também puxou a arma e golpeou o idoso na região do peito.