Homem é assassinado em praia de Anchieta no Litoral Sul do ES

Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (26), na Praia de Parati, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. O corpo da vítima, que foi identificada como Adilson Ferreira Júnior, ficou caído na calçada.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que dois homens passaram pelo local e atiraram contra Adilson. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.
DOIS HOMICÍDIOS EM MARATAÍZES
Outros dois crimes também foram registrados no Litoral Sul do Estado na noite desta terça-feira (26). Um homem foi morto a tiros no bairro Jacarandá, em Marataízes. A Polícia Militar informou que, segundo pessoas que estavam no local, os autores do crime seriam quatro pessoas que passaram de carro. Os policiais informaram que fizeram um patrulhamento para encontrar o veículo, mas os suspeitos não foram localizados.
Também em Marataízes, no Centro, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de briga entre dois homens dentro de uma residência em que um deles estava com uma faca. No local, os militares observaram pegadas de sandália com sinais de sangue e, ao entrar na casa, encontraram um homem morto.