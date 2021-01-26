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Caso Diego Berude

Acidente com morte em Venda Nova: motorista se apresenta à polícia e é liberada

O acidente envolvendo três veículos aconteceu na sexta-feira (22) e a motorista de um dos carros saiu do local, sem ser localizada pela polícia. Diego Berude Alves, de 25 anos, morreu e a namorada, que estava com ele na moto, continua internada no hospital
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

26 jan 2021 às 12:03

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 12:03

Diego Berude Alves morreu em acidente na ES 166, em Venda Nova do Imigrante
Diego Berude Alves morreu em acidente na ES 166, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Internauta/Acervo pessoal - Montagem A Gazeta
A motorista de um dos veículos envolvidos no acidente na madrugada da última sexta-feira (22) na ES 166, a Rodovia Pedro Cola, em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo, se apresentou na delegacia do município nesta segunda-feira (25). Segundo a Polícia Civil, ela é investigada como responsável pela colisão que resultou na morte de Diego Berude Alves, de 25 anos, que estava em uma moto envolvida no acidente. A namorada do jovem, que estava na garupa, ficou ferida e foi socorrida pelo Samu para um hospital em Vitória.
O acidente aconteceu na sexta-feira (22) e a motorista de um dos veículos saiu do local, sem ser localizada pela polícia. Uma vítima continua no hospital
Motorista envolvida em acidente com morte de jovem se apresentou na delegacia Crédito: Internauta
No dia do acidente, a Polícia Militar informou que esteve no local do acidente e que a equipe se deparou com três veículos, sendo dois carros e uma moto. Enquanto realizavam o atendimento da ocorrência, um homem chegou ao local dizendo que sua esposa, que era condutora de um dos veículos, havia sido socorrida porque estava com um sangramento na cabeça.
Ainda segundo informações da PM, quando concluíram o trabalho no local, os militares se dirigiram a um hospital local para realizar o teste do etilômetro na motorista, mas foram informados que a motorista não havia dado entrada no pronto-socorro.
Também foi informado que os  policiais procuraram em outros hospitais dos municípios vizinhos e na residência do casal, mas na ocasião eles não foram localizados. O veículo que a mulher dirigia ficou no local do acidente e foi recolhido. No condutor do outro veículo envolvido na colisão foi feito o teste do etilômetro e o exame deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.
Polícia Civil informou que a liberação da motorista obedece às exigências da legislação brasileira, uma vez que a investigada não foi conduzida à delegacia no dia dos fatos, se apresentou espontaneamente e não existe previsão legal para prisão cautelar durante investigação de crime culposo.
O caso segue sob investigação na Delegacia de Venda Nova do Imigrante, que coletará outros depoimentos e ainda receberá laudos pericial e cadavérico, que também compõem o inquérito policial.

NAMORADA DE JOVEM PASSOU POR CIRURGIAS

A namorada de Diego, que estava com ele na moto, permanece internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Segundo familiares, ela sofreu fraturas no quadril e no fêmur, passou por cirurgias e precisou de transfusão de sangue. Nesta segunda-feira, familiares e amigos fizeram uma campanha para doação de sangue.

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