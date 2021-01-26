Acidente com morte em Venda Nova: motorista se apresenta à polícia e é liberada

Diego Berude Alves morreu em acidente na ES 166, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Internauta/Acervo pessoal - Montagem A Gazeta

Motorista envolvida em acidente com morte de jovem se apresentou na delegacia Crédito: Internauta

No dia do acidente, a Polícia Militar informou que esteve no local do acidente e que a equipe se deparou com três veículos, sendo dois carros e uma moto. Enquanto realizavam o atendimento da ocorrência, um homem chegou ao local dizendo que sua esposa, que era condutora de um dos veículos, havia sido socorrida porque estava com um sangramento na cabeça.

Ainda segundo informações da PM, quando concluíram o trabalho no local, os militares se dirigiram a um hospital local para realizar o teste do etilômetro na motorista, mas foram informados que a motorista não havia dado entrada no pronto-socorro.

Também foi informado que os policiais procuraram em outros hospitais dos municípios vizinhos e na residência do casal, mas na ocasião eles não foram localizados. O veículo que a mulher dirigia ficou no local do acidente e foi recolhido. No condutor do outro veículo envolvido na colisão foi feito o teste do etilômetro e o exame deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.

Polícia Civil informou que a liberação da motorista obedece às exigências da legislação brasileira, uma vez que a investigada não foi conduzida à delegacia no dia dos fatos, se apresentou espontaneamente e não existe previsão legal para prisão cautelar durante investigação de crime culposo.

O caso segue sob investigação na Delegacia de Venda Nova do Imigrante, que coletará outros depoimentos e ainda receberá laudos pericial e cadavérico, que também compõem o inquérito policial.

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