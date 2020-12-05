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Acidente no trânsito

Ciclista morre após ser atropelado em Cachoeiro de Itapemirim

O atropelamento aconteceu no início da tarde deste sábado (5), nas proximidades da ponte de pedestres. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2020 às 17:19
Ciclista morre após ser atropelado em Cachoeiro de Itapemirim
Ciclista morre após ser atropelado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Maíra Brito/TV Gazeta Sul
O ciclista Marcelo Henrique dos Santos, de 39 anos,  morreu após ser atropelado na Avenida Beira Rio, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (5), nas proximidades da ponte de pedestres. A causa do atropelamento ainda é desconhecida. 
A mulher e a filha de Marcelo Henrique estiveram no local e reconheceram a vítima. Ele estava em uma bicicleta e teria morrido após ser atropelado por um veículo. Porém, o carro e o motorista envolvidos no acidente não foram localizados.
A perícia esteve no local e levou o corpo da vítima ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro. A Polícia Civil irá investigar a dinâmica e as causas do acidente.
Ciclista morre após ser atropelado em Cachoeiro de Itapemirim
Ciclista morre após ser atropelado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Maíra Brito/TV Gazeta Sul
Com informações de Geizy Gomes e Maíra Brito da TV Gazeta Sul.

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