Ciclista morre após ser atropelado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Maíra Brito/TV Gazeta Sul

O ciclista Marcelo Henrique dos Santos, de 39 anos, morreu após ser atropelado na Avenida Beira Rio, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (5), nas proximidades da ponte de pedestres. A causa do atropelamento ainda é desconhecida.

A mulher e a filha de Marcelo Henrique estiveram no local e reconheceram a vítima. Ele estava em uma bicicleta e teria morrido após ser atropelado por um veículo. Porém, o carro e o motorista envolvidos no acidente não foram localizados.

A perícia esteve no local e levou o corpo da vítima ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro. A Polícia Civil irá investigar a dinâmica e as causas do acidente.

Ciclista morre após ser atropelado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Maíra Brito/TV Gazeta Sul