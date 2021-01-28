Suspeito de matar jovem após briga é preso em João Neiva

Um homem de 26 anos foi detido em João Neiva, Norte do Espírito Santo, nessa quarta-feira (27). Ele é suspeito de matar um jovem de 21 anos após uma briga no município. A prisão ocorreu na residência do suspeito, no bairro Crubixá.
Segundo o titular da Delegacia de Polícia de João Neiva, delegado Leandro Sperandio, o detido ainda é suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 9 de janeiro, contra o mesmo jovem de 21 anos. No último sábado (23), o jovem foi assassinado no bairro São Brás, na estrada que dá acesso a Demétrio Ribeiro, zona rural do município.
"Na ocasião, o detido e um colega dele teriam se envolvido em uma briga com a vítima, nas proximidades da rodoviária. O desentendimento teria ocorrido após o suspeito causar tumulto em um comércio de bebidas, depois de ter sido surpreendido quando tentava furtar uma motocicleta durante a madrugada. Amigos da proprietária da moto questionaram a conduta do suspeito, que logo iniciou uma briga com a vítima e outras pessoas", contou Sperandio.
Ainda de acordo com o delegado, após o término da briga, a vítima e outros três amigos caminhavam na rua quando o detido e um colega dele teriam passado em uma moto e efetuado três disparos de arma de fogo na direção da vítima.
Segundo a polícia, as investigações continuam, com intuito de identificar quem era o suspeito que estava na moto com o detido no momento em que o acusado teria atirado contra a vítima. "É de suma importância a colaboração da comunidade para os esclarecimentos de crimes. Essas informações têm contribuído muito para as investigações e ajudado a polícia a chegar aos criminosos. Denúncias sobre este e outros crimes podem ser feitas por meio do número 181. Não é preciso se identificar e o anonimato é garantido", afirmou o delegado.