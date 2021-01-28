Suspeito de matar jovem após briga é preso em João Neiva Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 26 anos foi detido em João Neiva , Norte do Espírito Santo, nessa quarta-feira (27). Ele é suspeito de matar um jovem de 21 anos após uma briga no município. A prisão ocorreu na residência do suspeito, no bairro Crubixá.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de João Neiva, delegado Leandro Sperandio, o detido ainda é suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 9 de janeiro, contra o mesmo jovem de 21 anos. No último sábado (23), o jovem foi assassinado no bairro São Brás, na estrada que dá acesso a Demétrio Ribeiro, zona rural do município.

"Na ocasião, o detido e um colega dele teriam se envolvido em uma briga com a vítima, nas proximidades da rodoviária. O desentendimento teria ocorrido após o suspeito causar tumulto em um comércio de bebidas, depois de ter sido surpreendido quando tentava furtar uma motocicleta durante a madrugada. Amigos da proprietária da moto questionaram a conduta do suspeito, que logo iniciou uma briga com a vítima e outras pessoas", contou Sperandio.

Ainda de acordo com o delegado, após o término da briga, a vítima e outros três amigos caminhavam na rua quando o detido e um colega dele teriam passado em uma moto e efetuado três disparos de arma de fogo na direção da vítima.