Arma que pode ter sido usada para matar criança no ES é encontrada

Material apreendido durante operação em São Gabriel da Palha Crédito: PMES/ Divulgação

O adolescente de 17 anos, suspeito de efetuar o disparo que resultou na morte do menino, foi localizado alguns dias depois do crime na Bahia e encaminhado para o Estado. Ele segue internado em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

O delegado do município, Rafael Caliman explicou que o pai do adolescente recebeu uma informação sobre a localização da arma e repassou para a polícia. Investigações e exames que podem apontar se a arma realmente foi a utilizada na morte do pequeno Matheus serão realizados.

OUTROS ALVOS DA OPERAÇÃO NA CIDADE

Além desse caso, a operação que durou cerca de 11 horas, também resultou na apreensão de um adolescente. Contra ele, existia um pedido de internação em aberto. Ele estava em casa com uma arma e drogas.

Delegacia de São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES Crédito: Acervo

Ainda durante os trabalhos, os agentes encontraram três armas com um policial militar aposentado. “Ele foi detido e autuado em flagrante por posse ilegal de arma e liberado após o pagamento de fiança”, explicou o delegado. A polícia foi até a casa do PM aposentado após receber uma denúncia de que ele vendia os armamentos no local.

MORTE DE CRIANÇA CHOCOU SÃO GABRIEL DA PALHA

Matheus Rodrigues de Almeida, de apenas dois anos, foi atingido por uma bala perdida na cabeça enquanto brincava no quintal de casa no bairro Gustavo Boni, na manhã do dia 13 de dezembro. Matheus foi levado para um hospital no município. Em estado grave, a vítima precisou ser transferida para Vitória, mas não resistiu e morreu no caminho.

Os disparos foram feitos após uma briga em um bar, próximo à casa da vítima. Testemunhas contaram à polícia que o desentendimento no bar aconteceu porque um dos envolvidos havia pegado um chapéu emprestado com o outro e não devolveu.

Matheus Rodriges de Almeida morreu enquanto era transferido para Vitória Crédito: Acervo Familiar

Quem emprestou, teria cobrado um valor por esse chapéu, mas o outro não concordou. Em seguida, o suspeito saiu do local, pegou a arma, voltou para o bar e atirou. O alvo dos tiros não chegou a ser atingido. O autor seria um adolescente de 17 anos.

A morte de Matheus causou muita comoção no município capixaba. Nas redes sociais, vários moradores se manifestam lamentando o caso. Com quase 40 mil habitantes, São Gabriel da Palha é uma cidade com poucos registros de crimes violentos.

Os pais com o pequenos Matheus que foi vítima de bala perdida em Sâo Gabriel da Palha Crédito: Acervo Familiar

A mãe do menino Matheus, Lucineide Rodrigues, relatou o momento em que o filho de 2 anos foi baleado. "Ele estava no quintal brincando com o pai. Então, meu esposo entrou para pegar água para ele. O Mateus bebeu água e meu marido voltou para guardar a garrafa. Quando ele entrou, saíram dois tiros. Eu gritei para tirar ele, mas a bala já tinha pegado na cabeça do meu menino".