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São Gabriel da Palha

Arma que pode ter sido usada para matar criança no ES é encontrada

O menino de 2 anos foi vítima de bala perdida no quintal de casa, durante uma discussão por causa de um chapéu em um bar vizinho, em São Gabriel da Palha. Além dessa, mais quatro armas foram apreendidas em uma operação policial

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 19:45

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

27 jan 2021 às 19:45
Material apreendido durante operação
Material apreendido durante operação em São Gabriel da Palha Crédito: PMES/ Divulgação
Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na apreensão de armas de fogo, munições e drogas em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.  Um dos revólveres pode ter sido usado na morte do pequeno Matheus Rodrigues de Almeida, de apenas 2 anos, vítima de uma bala perdida quando brincava no quintal de casa, no dia 13 de dezembro.
O adolescente de 17 anos, suspeito de efetuar o disparo que resultou na morte do menino, foi localizado alguns dias depois do crime na Bahia e encaminhado para o Estado. Ele segue internado em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
O delegado do município, Rafael Caliman explicou que o pai do adolescente recebeu uma informação sobre a localização da arma e repassou para a polícia. Investigações e exames que podem apontar se a arma realmente foi a utilizada na morte do pequeno Matheus serão realizados.

OUTROS ALVOS DA OPERAÇÃO NA CIDADE 

Além desse caso, a operação que durou cerca de 11 horas, também resultou na apreensão de um adolescente. Contra ele, existia um pedido de internação em aberto. Ele estava em casa com uma arma e drogas.
Delegacia de São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES
Delegacia de São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES Crédito: Acervo
Ainda durante os trabalhos, os agentes encontraram três armas com um policial militar aposentado. “Ele foi detido e autuado em flagrante por posse ilegal de arma e liberado após o pagamento de fiança”, explicou o delegado. A polícia foi até a casa do PM aposentado após receber uma denúncia de que ele vendia os armamentos no local. 

MORTE DE CRIANÇA CHOCOU SÃO GABRIEL DA PALHA 

Matheus Rodrigues de Almeida, de apenas dois anos, foi atingido por uma bala perdida na cabeça enquanto brincava no quintal de casa no bairro Gustavo Boni, na manhã do dia 13 de dezembro. Matheus foi levado para um hospital no município. Em estado grave, a vítima precisou ser transferida para Vitória, mas não resistiu e morreu no caminho.
Os disparos foram feitos após uma briga em um bar, próximo à casa da vítima. Testemunhas contaram à polícia que o desentendimento no bar aconteceu porque um dos envolvidos havia pegado um chapéu emprestado com o outro e não devolveu.
Matheus Rodriges de Almeida morreu enquanto era transferido para Vitória. Ele foi baleado enquanto brincava no quintal em São Gabriel da Palha. Dois homens discutiam por um chapéu
Matheus Rodriges de Almeida morreu enquanto era transferido para Vitória Crédito: Acervo Familiar
Quem emprestou, teria cobrado um valor por esse chapéu, mas o outro não concordou. Em seguida, o suspeito saiu do local, pegou a arma, voltou para o bar e atirou. O alvo dos tiros não chegou a ser atingido. O autor seria um adolescente de 17 anos.
Ele foi apreendido pela Polícia Militar da Bahia no Distrito de Monte Azul, em Jucuruçu, após uma denúncia. Já havia contra ele um pedido de internação provisória, que foi concedido pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
A morte de Matheus causou muita comoção no município capixaba. Nas redes sociais, vários moradores se manifestam lamentando o caso. Com quase 40 mil habitantes, São Gabriel da Palha é uma cidade com poucos registros de crimes violentos.
Os pais com o pequenos Matheus que foi vítima de bala perdida em São Gabriel da Palha
Os pais com o pequenos Matheus que foi vítima de bala perdida em Sâo Gabriel da Palha Crédito: Acervo Familiar
A mãe do menino Matheus, Lucineide Rodrigues, relatou o momento em que o filho de 2 anos foi baleado. "Ele estava no quintal brincando com o pai. Então, meu esposo entrou para pegar água para ele. O Mateus bebeu água e meu marido voltou para guardar a garrafa. Quando ele entrou, saíram dois tiros. Eu gritei para tirar ele, mas a bala já tinha pegado na cabeça do meu menino".
A mãe ainda relatou os momentos de oração enquanto a criança era transferida de hospital. Matheus foi levado para um hospital no município, mas estava em estado grave e precisou ser encaminhado para Vitória. Ele não resistiu e morreu a caminho da unidade de saúde da Capital. "Minha fé é muito grande. Todo tempo a gente orou e colocou a vida do meu filho nas mãos de Deus. E, mesmo ele tendo morrido, não quero dizer que é culpa de Deus. Meu Deus é amor e faz tudo no momento Dele".

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