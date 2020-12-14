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Tristeza em São Gabriel da Palha

Vítima de bala perdida, menino de dois anos é sepultado no ES

Matheus Rodrigues de Almeida foi baleado quando dois homens discutiam por causa de um chapéu, de acordo com a PM. O garoto morreu enquanto era transferido para Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 18:26

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 18:26

O corpo de Matheus foi velado em uma igreja de Sâo Gabriel da Palha
O corpo de Matheus foi velado em uma igreja de São Gabriel da Palha Crédito: TV Gazeta Noroeste
Em clima de muita tristeza na cidade, o pequeno Matheus Rodrigues de Almeida, de 2 anos, foi sepultado nesta segunda-feira (14) em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A criança foi vítima de uma bala perdida quando brincava no quintal da própria casa na manhã deste domingo (13). 
O garoto foi velado em uma igreja da cidade e depois sepultado no início da tarde (14). Amigos e familiares foram até a igreja para se despedir de Matheus. No local, era visível a tristeza e a perplexidade de todos.
A morte de Matheus causou muita comoção no município capixaba. Nas redes sociais, vários moradores se manifestam lamentando o caso. Com quase 40 mil habitantes, São Gabriel da Palha é uma cidade com poucos registros de crimes violentos. Até o final de novembro de 2020 o município havia contabilizado 10 homicídios.

GRÁVIDA DE 6 MESES, MÃE NARRA COMO FILHO DE 2 ANOS FOI MORTO

A mãe do menino Matheus, Lucineide Rodrigues, relatou o momento em que o filho de 2 anos foi baleado. "Ele estava no quintal brincando com o pai. Então, meu esposo entrou para pegar água pra ele. O Mateus bebeu água e meu marido voltou para guardar a garrafa. Quando ele entrou, saíram dois tiros. Eu gritei para tirar ele, mas a bala já tinha pegado na cabeça do meu menino".
Lucineide ainda contou que ela e o marido, Tiago de Almeida, estão esperando um segundo filho. A mulher está grávida de seis meses. Só peço a Deus que conforte os nossos corações. A minha esperança está no Senhor. Meu filho não morreu, ele está descansando no Senhor. A minha fé e esperança é essa. Isso é o que passa no meu coração agora, afirmou Lucineide.
Os pais com o pequenos Matheus que foi vítima de bala perdida em São Gabriel da Palha
Os pais com o pequenos Matheus que foi vítima de bala perdida em São Gabriel da Palha Crédito: Acervo Familiar
A mãe ainda relatou os momentos de oração enquanto a criança era transferida de hospital. Matheus foi levado para um hospital no município, mas estava em estado grave e precisou ser encaminhado para Vitória. Ele não resistiu e morreu a caminho do hospital da Capital. Minha fé é muito grande. Todo tempo a gente orou e colocou a vida do meu filho nas mãos de Deus. E, mesmo ele tendo morrido, não quero dizer que é culpa de Deus. Meu Deus é amor e faz tudo no momento Dele".
Lucineide ainda complementou: "Meu filho era maravilhoso, feliz, alegre, elétrico e sorridente. O Mateus era toda uma benção que Deus me deu. Era tudo que eu pedi pra Deus. A gente tá abalado, a perda de um filho é uma dor muito grande. Meu pequenininho estava virando um rapazinho, se emocionou.

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BRIGA POR CAUSA DE CHAPÉU

Matheus foi atingido por uma bala perdida na cabeça enquanto brincava no quintal de casa no bairro Gustavo Boni, na manhã deste domingo (13). De acordo informações da Polícia Militar, a criança foi baleada no momento em que dois homens discutiam por causa de um chapéu.
Menino foi morto no bairro Gustavo Boni, em Sâo Gabriel da Palha
Menino foi morto no bairro Gustavo Boni, em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha e, até agora, nenhum suspeito foi detido. O homem que efetuou o disparo já foi identificado. Ele teria fugido em um automóvel. O nome dele não foi informado.

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