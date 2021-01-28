Polícia investiga assassinato de idoso no interior de Mimoso do Sul

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 63 anos que morreu na madrugada desta quinta-feira (28), em São José das Torres, distrito de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo. A mulher do idoso procurou ajuda e afirmou à polícia que o encontrou ferido por um tiro, mas segundo consta no boletim de ocorrência, a perícia encontrou perfurações de faca na cabeça da vítima.

Segundo boletim da Polícia Militar o caso aconteceu durante a madrugada. Os militares foram chamados depois que uma mulher e um casal foram de carro até a base da Eco 101, em Mimoso do Sul, pedindo socorro para um homem ferido por um tiro. Os socorristas da base prestaram atendimento, mas o médico da equipe constatou o óbito e acionou a PM e a perícia.

Aos militares, a mulher da vítima contou que estava em casa com o marido quando os bois começaram a correr próximo ao quintal, fazendo barulho. “Ele foi no guarda-roupas, pegou uma arma dele e foi próximo ao curral ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou no curral, ouvi um barulho de tiro e abri a janela, e fiquei esperando por algum momento, com medo”, relatou a esposa da vítima à polícia.

A mulher procurou um cunhado e foi com ele ao local. Segundo o relato, a vítima foi encontrada no chão, com o rosto sujo de sangue. Um sobrinho e familiares colocaram a vítima no carro e pediram ajuda na base da Eco 101.

Com a mulher da vítima, a Polícia Militar encontrou uma pistola calibre 22, em um embornal. Ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos.