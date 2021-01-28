Condenado por tráfico e suspeito de homicídio em MG é preso no ES

Um homem de 47 anos condenado pelo crime de tráfico de drogas e suspeito de um homicídio em Minas Gerais foi detido em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Civil, Edson Ribeiro da Rocha estava na região do Córrego São Vicente, zona rural do município. Ele foi localizado por policiais civis de Rio Bananal e Linhares.
Segundo o chefe da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, o homem já foi condenado a 17 anos de prisão pela prática de crime de tráfico de entorpecentes, em Governador Valadares.
"Ele cumpriu parte da pena e saiu por liberdade provisória. Segundo apurado, quando ganhou a liberdade, cometeu um homicídio em Resplendor, Minas Gerais, por motivos passionais", disse o delegado.
Ainda de acordo com Lucindo, após o cometimento do crime, o condenado fugiu para o Espírito Santo e ficou escondido na região rural de Rio Bananal. "Ele estava trabalhando no interior do município. Durante a abordagem, foi surpreendido pela equipe da Polícia Civil e não esboçou reação", contou o delegado.
Após a prisão, Edson foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares e está à disposição da Justiça do de Minas Gerais.