Confronto entre suspeitos e PMs termina com morte e prisão em Cariacica

Confronto entre suspeitos e PMs deixa um morto e um preso em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Bom Dia ES, da TV Gazeta, a polícia havia recebido denúncia de que havia homens armados em uma área de mata do bairro. Uma equipe se dirigiu ao local e, segundo a PM, foi recebida a tiros. Um confronto entre agentes da Polícia Militar e suspeitos deixou um homem de 26 anos morto e outro suspeito preso no bairro Porto Belo, em Cariacica, por volta das 21h30 desta quinta-feira (28). De acordo com a repórter Daniela Carla, noda, a polícia havia recebido denúncia de que havia homens armados em uma área de mata do bairro. Uma equipe se dirigiu ao local e, segundo a PM, foi recebida a tiros.

De acordo com o capitão Sanderlei, porta-voz do 7º Batalhão da PM, o confronto ocorreu após a intensificação das ações de patrulhamento ostensivo que têm ocorrido no município.

"Nesse processo de intensificação, os policiais iniciaram a tentativa de abordagem. Aproximadamente cinco indivíduos estavam no cenário de atitude suspeita e começaram a realizar disparos contra os policiais. A PM respondeu de maneira proporcional, ocorrendo o óbito de um deles. Houve apreensão de uma arma de fogo e certa quantidade de entorpecentes, um total de 280 pinos de cocaína", relatou.

Confronto entre suspeitos e PMs deixa um morto e um preso em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Questionado pela reportagem da TV Gazeta, o capitão afirmou que as informações sobre o suspeito morto ainda estão sendo averiguadas, até para confirmar se ele já tinha passagem policial. Sobre o assunto, ele também afirmou que foi significativo o aumento de confrontos entre a PM e suspeitos durante o ano de 2020.

"É importante ressaltar o cenário de aumento de confronto entre criminosos onde a PM atua. Em 2020 houve um aumento de 80% relacionado ao mesmo período de 2019. A Polícia Militar continuará intensificando as ações de patrulhamento nessas regiões. Não haverá espaço para esse tipo de ilegalidade no município e reiteramos a participação da população. Quanto a este ano, neste mês de janeiro, já temos 18 armas de fogo apreendidas no município de Cariacica", concluiu.

Em nota, a Polícia Militar informou, por volta das 11h35, que realizava patrulhamento na região, na noite desta quinta-feira (28), quando recebeu denúncias de que indivíduos estavam próximos de uma mata ostentando armas. Confira na íntegra:

"No intuito de averiguar a denúncia, os policiais entraram em uma trilha quando se depararam com cinco indivíduos que, ao perceberem a presença da guarnição, atiraram contra os militares que revidaram a injusta agressão. Durante a troca de tiros, três indivíduos saíram correndo e fugiram. Um deles continuou efetuando disparos, correu e acabou caindo em uma vegetação. Ele estava alvejado, foi socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, não aguentou os ferimentos e veio a óbito. O quinto indivíduo estava com uma mochila nas costas e deitou no chão. Com ele, foram apreendidos 280 pinos de cocaína. Ele foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica".

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou, por volta das 11h, que o conduzido, de 18 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O procedimento será encaminhado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará prosseguimento à apuração dos fatos.