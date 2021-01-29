Suspeito de matar homem a facadas é preso em Barra de São Francisco

Caso é investigado na Delegacia Regional de Barra de São Francisco Crédito: Gazeta Noroeste

Um homem de 25 anos foi detido suspeito de homicídio em Barra de São Francisco , Noroeste do Espírito Santo. Ele estava na casa da mãe dele e foi localizado pelos policiais na tarde desta sexta-feira (29).

De acordo com o delegado Leonardo Forattini, o detido e, pelo menos, mais dois suspeitos, assassinaram Kaitho Lopes Rosa, de 26 anos, no dia 13 de janeiro, no bairro Campo Novo, também em Barra de São Francisco.

"A vítima foi esfaqueada, com cerca de 16 facadas no rosto, enforcada e enrolada em um colchão. De acordo com as investigações, os suspeitos pretendiam ainda ocultar o cadáver. O corpo foi encontrado em um saco plástico, o que demonstra que ele seria desovado em outro local", contou o delegado Leonardo Forattini

Segundo o delegado, logo após o crime o suspeito fugiu e se escondeu em outro município. Após receber informações que ele teria retornado para Barra de São Francisco, a prisão foi efetuada.

Ainda de acordo com o delegado, a motivação do crime foi a disputa territorial do tráfico de drogas. "Em depoimento, ele negou os fatos e garantiu ser inocente. Porém, a polícia tem indícios suficientes que provam a sua participação", afirmou Forattini.