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Violência

Suspeito de matar homem a facadas é preso em Barra de São Francisco

Segundo a polícia, Kaitho Lopes Rosa recebeu cerca de 16 facadas no rosto, foi enforcado e enrolado em um colchão. A motivação do crime está relacionada à disputa territorial do tráfico de drogas

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2021 às 17:40
Delegacia Regional de Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Estado
Caso é investigado na Delegacia Regional de Barra de São Francisco Crédito: Gazeta Noroeste 
Um homem de 25 anos foi detido suspeito de homicídio em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo. Ele estava na casa da mãe dele e foi localizado pelos policiais na tarde desta sexta-feira (29).
De acordo com o delegado Leonardo Forattini, o detido e, pelo menos, mais dois suspeitos, assassinaram Kaitho Lopes Rosa, de 26 anos, no dia 13 de janeiro, no bairro Campo Novo, também em Barra de São Francisco.
"A vítima foi esfaqueada, com cerca de 16 facadas no rosto, enforcada e enrolada em um colchão. De acordo com as investigações, os suspeitos pretendiam ainda ocultar o cadáver. O corpo foi encontrado em um saco plástico, o que demonstra que ele seria desovado em outro local", contou o delegado Leonardo Forattini
Segundo o delegado, logo após o crime o suspeito fugiu e se escondeu em outro município. Após receber informações que ele teria retornado para Barra de São Francisco, a prisão foi efetuada.
Ainda de acordo com o delegado, a motivação do crime foi a disputa territorial do tráfico de drogas. "Em depoimento, ele negou os fatos e garantiu ser inocente. Porém, a polícia tem indícios suficientes que provam a sua participação", afirmou Forattini.
O suspeito será indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilite a defesa da vítima. Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado para o presídio.

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