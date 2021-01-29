Suspeitos de matar e roubar homem em festa em Vila Valério são presos

Um dos suspeitos foi detido vendendo pimenta que havia sido furtada. Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Três jovens de 18, 20 e 22 anos foram detidos em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (29). Eles são suspeitos de roubar e matar um homem em Vila Valério

Eles foram localizados durante uma operação realizada nos bairros Vila Comboni, Cachoeira da Onça e na zona rural de São Gabriel da Palha. Um dos suspeitos foi detido vendendo pimenta que havia sido furtada.

De acordo com o delegado titular do município, delegado Rafael Caliman, o crime ocorreu na madrugada do dia 17 de janeiro, durante um evento que era realizado na zona rural de Vila Valério.

“Os policiais militares de Vila Valério receberam a informação de que um homem havia sido baleado durante um evento que ocorria no Córrego Lambari, zona rural de Vila Valério. Eles seguiram até o local e apuraram que a vítima seria Carmindo Soares de Almeida, de 55 anos, o qual chegou a ser socorrido, mas faleceu ao dar entrada no pronto-socorro”, contou o delegado.

Durante as investigações foi possível identificar e localizar os suspeitos. “De posse das imagens de videomonitoramento e de depoimentos de testemunhas, foi possível identificar o veículo utilizado pelos suspeitos. Os investigadores apuraram que Carmindo chegou à festa acompanhado de algumas garotas, mas, durante o evento, saiu em seu carro, retornando em seguida. Quando estacionava próximo à festa, os suspeitos chegaram, retiraram-no do carro e, em meio a uma confusão, acabaram assassinando Carmindo com disparos de arma de fogo”, contou Caliman.