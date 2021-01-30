Confusão em frente a bar em Cariacica deixa dois feridos

Confusão em Cariacica acaba com dois homens feridos Crédito: Reprodução/Vídeo Leitor

Após uma confusão em frente a um bar no bairro Vila Palestina, em Cariacica , dois homens ficaram feridos e precisaram ser socorridos. A briga ocorreu na madrugada deste sábado (30). Pessoas que estavam no local informaram para a polícia que o desentendimento teria começado por causa de uma mulher.

Em um vídeo feito por uma testemunha, é possível ver pelo menos oito homens brigando na rua, com socos e chutes, e ouvir gritos. A Polícia Militar foi acionada e quatro viaturas foram ao local. De acordo com a corporação, enquanto a região era isolado e os feridos aguardavam a chegada de uma ambulância, uma pessoa em um carro ainda tentou atropelar os dois homens que estavam no chão.

"O motorista engatou ré e fugiu em alta velocidade. Não foi possível fazer uma abordagem", informou a PM, por nota.

No registro feito por moradores, observa-se um estalo e algumas pessoas se abaixando na sequência. A polícia não confirmou, no entanto, se houve disparos por arma de fogo.

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