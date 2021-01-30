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Briga na rua

Confusão em frente a bar em Cariacica deixa dois feridos

Após a chegada da polícia, uma pessoa em um carro ainda tentou atropelar os homens que estavam no chão. Testemunhas afirmaram que a briga começou por causa de uma mulher

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 12:30

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

30 jan 2021 às 12:30
Confusão em Cariacica acaba com dois homens feridos
Confusão em Cariacica acaba com dois homens feridos Crédito: Reprodução/Vídeo Leitor
Após uma confusão em frente a um bar no bairro Vila Palestina, em Cariacica, dois homens ficaram feridos e precisaram ser socorridos. A briga ocorreu na madrugada deste sábado (30). Pessoas que estavam no local informaram para a polícia que o desentendimento teria começado por causa de uma mulher.
Em um vídeo feito por uma testemunha, é possível ver pelo menos oito homens brigando na rua, com socos e chutes, e ouvir gritos. A Polícia Militar foi acionada e quatro viaturas foram ao local. De acordo com a corporação, enquanto a região era isolado e os feridos aguardavam a chegada de uma ambulância, uma pessoa em um carro ainda tentou atropelar os dois homens que estavam no chão. 
"O motorista engatou ré e fugiu em alta velocidade. Não foi possível fazer uma abordagem", informou a PM, por nota.
No registro feito por moradores, observa-se um estalo e algumas pessoas se abaixando na sequência. A polícia não confirmou, no entanto, se houve disparos por arma de fogo. 
Ainda por nota, a PM informou que os feridos foram atendidos pelo Samu 192. A corporação não informou o nome dos dois homens nem o estado de saúde deles. 

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