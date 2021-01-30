Casal é acusado de tentar matar idosa durante assalto em Guarapari

Delegacia Regional de Guarapari: crime aconteceu na última sexta-feira (29) Crédito: Esthefany Mesquita | A Gazeta

Uma idosa foi amarrada e esfaqueada durante um assalto à residência da vítima na Praia do Morro, em Guarapari . O crime aconteceu na última sexta-feira (29). A vítima, segundo as investigações, teria permitido a entrada em sua casa de um casal, de uma mulher de 18 anos e um adolescente. Dentro da residência, eles teriam anunciado o assalto e tentado matar a idosa.

A vítima foi encontrada depois da fuga dos suspeitos, esfaqueada na altura do tórax. Ela foi encaminhada a um hospital e está em estado grave. De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, Guilherme Eugênio, ao entrar no imóvel, o casal amarrou a idosa com um fio e começou a procurar itens de valor pela casa.

"O casal tentou roubar quatro televisores e diversos outros objetos, eles levaram até o veículo da vítima e, na tentativa de fuga, colidiram com esse veículo, ainda, na garagem da residência. O casal fugiu a pé com um dos televisores e o controle do portão eletrônico, que foram recuperados", explicou o delegado.

A Polícia Civil fez diligências durante toda a tarde e noite de sexta-feira. O televisor furtado e o controle do portão eletrônico da garagem da vítima foram encontrados na casa dos suspeitos. Eles continuam foragidos.