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Roubo à residência

Casal é acusado de tentar matar idosa durante assalto em Guarapari

Um adolescente e uma mulher teriam entrado na casa da vítima, na Praia do Morro, com o aval dela. Eles anunciaram o assalto, a amarraram com um fio e deram uma facada no tórax. A vítima está internada em estado grave

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 17:35

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

30 jan 2021 às 17:35
Delegacia Regional de Guarapari
Delegacia Regional de Guarapari: crime aconteceu na última sexta-feira (29) Crédito: Esthefany Mesquita | A Gazeta
Uma idosa foi amarrada e esfaqueada durante um assalto à residência da vítima na Praia do Morro, em Guarapari. O crime aconteceu na última sexta-feira (29). A vítima, segundo as investigações, teria permitido a entrada em sua casa de um casal, de uma mulher de 18 anos e um adolescente. Dentro da residência, eles teriam anunciado o assalto e tentado matar a idosa.

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A vítima foi encontrada depois da fuga dos suspeitos, esfaqueada na altura do tórax. Ela foi encaminhada a um hospital e está em estado grave. De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, Guilherme Eugênio, ao entrar no imóvel, o casal amarrou a idosa com um fio e começou a procurar itens de valor pela casa.
"O casal tentou roubar quatro televisores e diversos outros objetos, eles levaram até o veículo da vítima e, na tentativa de fuga, colidiram com esse veículo, ainda, na garagem da residência. O casal fugiu a pé com um dos televisores e o controle do portão eletrônico, que foram recuperados", explicou o delegado.
A Polícia Civil fez diligências durante toda a tarde e noite de sexta-feira. O televisor furtado e o controle do portão eletrônico da garagem da vítima foram encontrados na casa dos suspeitos. Eles continuam foragidos.
O delegado apresentou ao juízo de plantão na comarca o pedido de prisão temporária do casal. As investigações continuam. “Destacamos a importância da denúncia feita pela comunidade. Caso tenha informações, a pessoa pode denunciar pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas serão apuradas”, garantiu Eugênio.

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