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Expectativa alta

Instituto Capixaba de Vôlei se prepara para estrear na Superliga C nesta quarta-feira (29)

Competição vai de quarta a domingo, com sede única em São Paulo, valendo vaga na fase nacional

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 15:49

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

28 jul 2026 às 15:49
ICVC ESTREIA NA SUPERLIGA C NESTA QUARTA-FEIRA
Alef Jordan/FESV

O Instituto Capixaba Voleibol Clube (ICVC) estreia na Superliga C de Vôlei nesta quarta-feira (29), no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo (SP). Até domingo (2), serão quatro jogos que valem a classificação para a fase nacional da Superliga C, uma das divisões de acesso da Superliga de Vôlei, principal competição do País na modalidade.


Esta é a primeira participação do ICVC no torneio feminino. Já a equipe masculina vai para o quarto ano seguido no campeonato e estreia na próxima semana. Em 2025, o Espírito Santo foi representado na Superliga C pelas equipes do ICVC (masculino) e Álvares/Capixaba Vôlei (feminino).


A apresentação oficial das equipes do ICVC foi realizada na noite de segunda-feira (27), no auditório da Sesport, em Vitória. Recém-chegado do curso de formação Nível III da CBV para treinadores de vôlei, o técnico Lourival Corrêa mostrou confiança na equipe.


“O voleibol hoje está equilibrado e temos que acreditar que é possível fazer um bom campeonato e sonhar com a vaga. Temos um grupo com atletas mais experientes, outras mais jovens, porém com muito potencial. Vamos lá para mostrar a nossa força e buscar as vitórias", garantiu Lori.


Uma das mais jogadoras experientes da equipe, a levantadora Fernanda Raposo não escondeu a emoção e ansiedade para entrar logo em quadra. “Jogar uma Superliga é o sonho de toda atleta de voleibol. A gente vive no esporte há muito tempo e este é um momento incrível. Vamos pra cima e temos condições de brigar pela classificação”, acredita Fernanda. 


Sistema de disputa


A Superliga C indica as equipes que vão subir para a Superliga B na temporada seguinte, ficando a uma divisão da elite. São duas fases: fase regional (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste) e fase nacional.


Os campeões das fases regionais disputam a fase nacional, que conta também com os quatro últimos colocados da última Superliga B, valendo quatro vagas na Superliga B do ano seguinte.


O ICVC está na fase regional sudeste, onde o clube terá como adversários o Paineiras-SP, Academia do Vôlei-MG, Juiz de Fora Vôlei-MG e Álvares Cabral-ES. As equipes se enfrentam em turno único e quem somar mais pontos será a campeã.


Confira a tabela de jogos do ICVC


QUARTA-FEIRA (29)

18h: Paineiras-SP x ICVC


QUINTA-FEIRA (30)

18h: ICVC x Academia do Vôlei/MG


SÁBADO (1º)

17h: ICVC x Álvares Cabral 


DOMINGO (2)

14h: ICVC x Juiz de Fora Vôlei-MG

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