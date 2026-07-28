Instituto Capixaba de Vôlei se prepara para estrear na Superliga C nesta quarta-feira (29)

O Instituto Capixaba Voleibol Clube (ICVC) estreia na Superliga C de Vôlei nesta quarta-feira (29), no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo (SP). Até domingo (2), serão quatro jogos que valem a classificação para a fase nacional da Superliga C, uma das divisões de acesso da Superliga de Vôlei, principal competição do País na modalidade.





Esta é a primeira participação do ICVC no torneio feminino. Já a equipe masculina vai para o quarto ano seguido no campeonato e estreia na próxima semana. Em 2025, o Espírito Santo foi representado na Superliga C pelas equipes do ICVC (masculino) e Álvares/Capixaba Vôlei (feminino).





A apresentação oficial das equipes do ICVC foi realizada na noite de segunda-feira (27), no auditório da Sesport, em Vitória. Recém-chegado do curso de formação Nível III da CBV para treinadores de vôlei, o técnico Lourival Corrêa mostrou confiança na equipe.





“O voleibol hoje está equilibrado e temos que acreditar que é possível fazer um bom campeonato e sonhar com a vaga. Temos um grupo com atletas mais experientes, outras mais jovens, porém com muito potencial. Vamos lá para mostrar a nossa força e buscar as vitórias", garantiu Lori.





Uma das mais jogadoras experientes da equipe, a levantadora Fernanda Raposo não escondeu a emoção e ansiedade para entrar logo em quadra. “Jogar uma Superliga é o sonho de toda atleta de voleibol. A gente vive no esporte há muito tempo e este é um momento incrível. Vamos pra cima e temos condições de brigar pela classificação”, acredita Fernanda.



