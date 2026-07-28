Instituto Capixaba de Vôlei se prepara para estrear na Superliga C nesta quarta-feira (29)

O Instituto Capixaba Voleibol Clube (ICVC) estreia na Superliga C de Vôlei nesta quarta-feira (29), no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo (SP). Até domingo (2), serão quatro jogos que valem a classificação para a fase nacional da Superliga C, uma das divisões de acesso da Superliga de Vôlei, principal competição do País na modalidade.
Esta é a primeira participação do ICVC no torneio feminino. Já a equipe masculina vai para o quarto ano seguido no campeonato e estreia na próxima semana. Em 2025, o Espírito Santo foi representado na Superliga C pelas equipes do ICVC (masculino) e Álvares/Capixaba Vôlei (feminino).
A apresentação oficial das equipes do ICVC foi realizada na noite de segunda-feira (27), no auditório da Sesport, em Vitória. Recém-chegado do curso de formação Nível III da CBV para treinadores de vôlei, o técnico Lourival Corrêa mostrou confiança na equipe.
“O voleibol hoje está equilibrado e temos que acreditar que é possível fazer um bom campeonato e sonhar com a vaga. Temos um grupo com atletas mais experientes, outras mais jovens, porém com muito potencial. Vamos lá para mostrar a nossa força e buscar as vitórias", garantiu Lori.
Uma das mais jogadoras experientes da equipe, a levantadora Fernanda Raposo não escondeu a emoção e ansiedade para entrar logo em quadra. “Jogar uma Superliga é o sonho de toda atleta de voleibol. A gente vive no esporte há muito tempo e este é um momento incrível. Vamos pra cima e temos condições de brigar pela classificação”, acredita Fernanda.
Sistema de disputa
A Superliga C indica as equipes que vão subir para a Superliga B na temporada seguinte, ficando a uma divisão da elite. São duas fases: fase regional (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste) e fase nacional.
Os campeões das fases regionais disputam a fase nacional, que conta também com os quatro últimos colocados da última Superliga B, valendo quatro vagas na Superliga B do ano seguinte.
O ICVC está na fase regional sudeste, onde o clube terá como adversários o Paineiras-SP, Academia do Vôlei-MG, Juiz de Fora Vôlei-MG e Álvares Cabral-ES. As equipes se enfrentam em turno único e quem somar mais pontos será a campeã.
Confira a tabela de jogos do ICVC
QUARTA-FEIRA (29)
18h: Paineiras-SP x ICVC
QUINTA-FEIRA (30)
18h: ICVC x Academia do Vôlei/MG
SÁBADO (1º)
17h: ICVC x Álvares Cabral
DOMINGO (2)
14h: ICVC x Juiz de Fora Vôlei-MG