Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Triste rotina: ES inicia o ano com mais de 100 assassinatos

Em janeiro, houve aumento de 15,79% nos crimes dolosos em relação ao primeiro mês do ano passado

Públicado em 

01 fev 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

4ª Delegacia Regional de Cariacica
Nem a reinauguração da 4ª Delegacia Regional impediu o aumento da criminalidade em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Espírito Santo começou 2021 de forma violenta e com mais de 100 homicídios dolosos em janeiro. Ao todo, foram 110 ocorrências, um aumento de 15,79% em relação ao primeiro mês do ano passado, quando aconteceram 95 casos – e, ainda, um acréscimo de 29,41% ante dezembro de 2020, que teve 85 mortes violentas.
Para completar ainda mais o drama capixaba no mês de janeiro, 371 pessoas morreram por causa da Covid-19. Assim, as duas tragédias - a pandemia e a violência urbana - provocaram 480 mortes precoces.
O primeiro trimestre é visto como fator primordial para um ano mais seguro e com redução de mortes. Em 2020, aconteceram 31,18% dos assassinatos entre janeiro e março. A luz vermelha já acende nos gestores da segurança pública, uma vez que, no ano passado, foram 95 ocorrências em janeiro, 109, em fevereiro, e mais 140, em março – mês que levou à queda do antigo secretário de Estado da Segurança Pública Roberto Sá, sucedido pelo coronel Alexandre Ramalho.

TRAGÉDIA EM CARIACICA

Cariacica, conforme reportagem de A Gazeta deste domingo (31), teve um início de ano extremamente violento. O município, que tem consigo os programas Estado Presente, do governo do Espírito Santo, e o Em Frente, Brasil, da União, foi palco de 20 assassinatos. Número muito superior ao do ano passado, quando ocorreram seis.
Essa explosão de violência é um desafio a mais para o prefeito Euclério Sampaio (DEM), que é policial civil aposentado e prometeu, durante a campanha eleitoral e depois de eleito, botar os bandidos para correr de Cariacica.

Veja Também

Para cobrar: veja as promessas de Euclério Sampaio para a cidade de Cariacica

Outra cidade que teve um ligeiro aumento foi Vitória, passando de dois homicídios, no ano passado, para seis em 2021. Vila Velha, por sua vez, teve redução, indo de 17 casos, em 2020, para sete neste ano. A Serra também teve um queda expressiva, passando de 20 ocorrências para 10.

BANHO DE SANGUE EM MARATAÍZES

Marataízes teve um mês para ser esquecido. O município do litoral Sul teve seis assassinatos, sendo que no ano passado a cidade registrou apenas um homicídio. Ainda no Sul, Alfredo Chaves, que não tinha assassinatos desde 16 de outubro de 2014, viu acontecer a primeira morte violenta depois de mais de seis anos. A cidade convive também com a explosão dos casos de Covid-19, conforme a coluna mostrou nesta sexta-feira (29).

Veja Também

Ano fecha com aumento de 11,55% no índice de homicídios no ES

Brasil piora posição em ranking de impunidade em homicídios de jornalistas

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cariacica homicídio Segurança Pública Força Nacional de Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados