Triste rotina: ES inicia o ano com mais de 100 assassinatos

O primeiro trimestre é visto como fator primordial para um ano mais seguro e com redução de mortes. Em 2020, aconteceram 31,18% dos assassinatos entre janeiro e março. A luz vermelha já acende nos gestores da segurança pública, uma vez que, no ano passado, foram 95 ocorrências em janeiro, 109, em fevereiro, e mais 140, em março – mês que levou à queda do antigo secretário de Estado da Segurança Pública Roberto Sá, sucedido pelo coronel Alexandre Ramalho.