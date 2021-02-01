Triste rotina: ES inicia o ano com mais de 100 assassinatos

O Espírito Santo
começou 2021 de forma violenta e com mais de 100 homicídios dolosos em janeiro. Ao todo, foram 110 ocorrências, um aumento de 15,79% em relação ao primeiro mês do ano passado, quando aconteceram 95 casos – e, ainda, um acréscimo de 29,41% ante dezembro de 2020, que teve 85 mortes violentas.
Para completar ainda mais o drama capixaba no mês de janeiro, 371 pessoas morreram por causa da Covid-19
. Assim, as duas tragédias - a pandemia e a violência urbana - provocaram 480 mortes precoces.
O primeiro trimestre é visto como fator primordial para um ano mais seguro e com redução de mortes. Em 2020, aconteceram 31,18% dos assassinatos entre janeiro e março. A luz vermelha já acende nos gestores da segurança pública, uma vez que, no ano passado, foram 95 ocorrências em janeiro, 109, em fevereiro, e mais 140, em março – mês que levou à queda do antigo secretário de Estado da Segurança Pública Roberto Sá, sucedido pelo coronel Alexandre Ramalho.
Cariacica, conforme reportagem de A Gazeta deste domingo (31)
, teve um início de ano extremamente violento. O município, que tem consigo os programas Estado Presente, do governo do Espírito Santo, e o Em Frente, Brasil, da União, foi palco de 20 assassinatos. Número muito superior ao do ano passado, quando ocorreram seis.
Outra cidade que teve um ligeiro aumento foi Vitória, passando de dois homicídios, no ano passado, para seis em 2021. Vila Velha, por sua vez, teve redução, indo de 17 casos, em 2020, para sete neste ano. A Serra também teve um queda expressiva, passando de 20 ocorrências para 10.
Marataízes teve um mês para ser esquecido. O município do litoral Sul teve seis assassinatos, sendo que no ano passado a cidade registrou apenas um homicídio. Ainda no Sul, Alfredo Chaves, que não tinha assassinatos desde 16 de outubro de 2014, viu acontecer a primeira morte violenta depois de mais de seis anos. A cidade convive também com a explosão dos casos de Covid-19, conforme a coluna mostrou nesta sexta-feira
(29).