Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso de polícia

Motociclista é flagrado transitando nu pelo Centro de Baixo Guandu

Homem andou pelado em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Cena foi filmada e compartilhada nas redes sociais, na tarde de domingo (31). De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu várias ligações
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

01 fev 2021 às 16:37

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 16:37

Motociclista é visto transitando nu pelo Centro de Baixo Guandu
Motociclista é visto transitando nu pelo Centro de Baixo Guandu Crédito: Reprodução
Uma cena chamou atenção de alguns moradores que passavam pela Avenida Dez de Abril, em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desse domingo (31). Um homem andava completamente nu pelo local, ele chegou a transitar da mesma forma em uma motocicleta.
A situação foi filmada e compartilhada nas redes sociais, ainda na tarde de domingo. A avenida é uma das mais movimentadas do Centro do munícipio.  De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu várias ligações informando sobre a atitude do homem. Quando chegaram ao local, os militares não encontraram o suspeito.
Através desses vídeos, os policiais conseguiram identificar o suspeito como Vinícius de Paula. Os militares foram até a casa dele, no bairro Valparaíso, mas não encontraram Vinicius.
Um vizinho disse aos militares que ele tinha deixado o local poucos minutos antes, usando a mesma moto em que ele aparecia nos vídeos. A PM informou que fez buscas pelo suspeito em diversos locais, mas não conseguiu localizar. Ainda segundo a PM, os militares não conseguiram identificar a motocicleta, pois o veículo estava sem emplacamento.

Veja Também

Aposentado passa mal ao tomar banho de mar e morre em praia de Marataízes

Tiros, perseguição e buscas com helicóptero após roubo de carro em Cariacica

“Durante o serviço, recebemos dezenas de ligações pedindo encarecidamente que alguma providência fosse tomada, pois o referido cidadão já havia repetido o ato diversas vezes”, destacou a PM.
Ainda segundo a PM, um boletim foi registrado e encaminhado para a delegacia proceder à investigação e tomar as medidas cabíveis. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil  informou que o caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. A polícia salientou que o suspeito foi identificado e intimado a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato.

Veja Também

Bala perdida cai aos pés de padre durante missa em Vitória

Motociclista bate no muro de casa e morre em Iconha, no Sul do ES

Produtor colhe aipim de 20kg e quase 2 metros no Norte do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Baixo Guandu crime Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados