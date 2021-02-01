Motociclista é flagrado transitando nu pelo Centro de Baixo Guandu

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Através desses vídeos, os policiais conseguiram identificar o suspeito como Vinícius de Paula. Os militares foram até a casa dele, no bairro Valparaíso, mas não encontraram Vinicius.

Um vizinho disse aos militares que ele tinha deixado o local poucos minutos antes, usando a mesma moto em que ele aparecia nos vídeos. A PM informou que fez buscas pelo suspeito em diversos locais, mas não conseguiu localizar. Ainda segundo a PM, os militares não conseguiram identificar a motocicleta, pois o veículo estava sem emplacamento.