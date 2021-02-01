Motociclista é flagrado transitando nu pelo Centro de Baixo Guandu

Uma cena chamou atenção de alguns moradores que passavam pela Avenida Dez de Abril, em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desse domingo (31). Um homem andava completamente nu pelo local, ele chegou a transitar da mesma forma em uma motocicleta.
A situação foi filmada e compartilhada nas redes sociais, ainda na tarde de domingo. A avenida é uma das mais movimentadas do Centro do munícipio. De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu várias ligações informando sobre a atitude do homem. Quando chegaram ao local, os militares não encontraram o suspeito.
Através desses vídeos, os policiais conseguiram identificar o suspeito como Vinícius de Paula. Os militares foram até a casa dele, no bairro Valparaíso, mas não encontraram Vinicius.
Um vizinho disse aos militares que ele tinha deixado o local poucos minutos antes, usando a mesma moto em que ele aparecia nos vídeos. A PM informou que fez buscas pelo suspeito em diversos locais, mas não conseguiu localizar. Ainda segundo a PM, os militares não conseguiram identificar a motocicleta, pois o veículo estava sem emplacamento.
“Durante o serviço, recebemos dezenas de ligações pedindo encarecidamente que alguma providência fosse tomada, pois o referido cidadão já havia repetido o ato diversas vezes”, destacou a PM.
Ainda segundo a PM, um boletim foi registrado e encaminhado para a delegacia proceder à investigação e tomar as medidas cabíveis. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. A polícia salientou que o suspeito foi identificado e intimado a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato.