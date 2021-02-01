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Passou direto em curva

Motociclista bate no muro de casa e morre em Iconha, no Sul do ES

Testemunhas contaram que Vagner Marion passou direto em uma curva e colidiu contra o muro de uma casa. Acidente aconteceu na noite deste domingo (31), no bairro Bom Destino – na entrada da comunidade de Pedra D’Água
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

01 fev 2021 às 13:38

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 13:38

Testemunhas contaram que Vagner Marion passou direto em uma curva e colidiu contra o muro de uma casa
Motociclista bate em muro e morre em Iconha Crédito: Internauta
Um motociclista morreu após bater contra o muro de uma casa na noite deste domingo (31) no bairro Bom Destino, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na entrada da comunidade de Pedra D’Água. Vagner Marion estava sozinho na moto e morreu no local.
Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local do acidente uma ambulância do Hospital Danilo Monteiro de Castro, de Iconha, já estava no local e que a vítima já havia morrido. A moto estava às margens da rodovia, caída em um buraco.
Testemunhas contaram que Vagner Marion passou direto em uma curva e colidiu contra o muro de uma casa
Motociclista bate em muro e morre em Iconha Crédito: Internauta
 Testemunhas contaram aos policiais que ele não possuía habilitação e que estava em um bar bebendo com amigos e saiu com a moto sem capacete.
Vagner seguia no sentido Vargem Alta - Iconha quando passou direto em uma curva e colidiu contra o muro de uma casa. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Testemunhas contaram que Vagner Marion passou direto em uma curva e colidiu contra o muro de uma casa
Motociclista bate em muro e morre em Iconha Crédito: Internauta

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