Aposentado passa mal ao tomar banho de mar e morre em praia de Marataízes

Um homem de 47 anos morreu após passar mal na tarde deste domingo (31), na praia da Areia Preta, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O aposentado Hermes Ribeiro de Freitas recebeu os primeiros socorros ainda na praia e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do município, mas não resistiu.
Segundo o boletim de ocorrência registrado pelos guarda-vidas, testemunhas contaram que Hermes estava no mar, com água abaixo da altura do peito, quando começou a passar mal. Ele recebeu ajuda de banhistas para chegar até a areia, onde foi atendido pelos guarda-vidas.
A família do aposentado suspeita que ele tenha tido uma crise epiléptica. O corpo de Hermes foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para que a causa da morte seja investigada.
O aposentado estava sozinho na praia quando tudo aconteceu. Ele era morador de Cachoeiro e deixa a esposa e dois filhos.