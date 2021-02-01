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Sul do ES

Aposentado passa mal ao tomar banho de mar e morre em praia de Marataízes

A família suspeita que Hermes Ribeiro de Freitas, de 47 anos, tenha tido uma crise epiléptica enquanto estava no mar. O corpo do aposentado foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro, onde a causa da morte será investigada
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

01 fev 2021 às 12:20

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 12:20

A família suspeita que ele tenha tido uma crise epiléptica enquanto estava no mar
Banhista passa mal e morre em Marataízes Crédito: Internauta
Um homem de 47 anos morreu após passar mal na tarde deste domingo (31), na praia da Areia Preta, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O aposentado Hermes Ribeiro de Freitas recebeu os primeiros socorros ainda na praia e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do município, mas não resistiu.
Segundo o boletim de ocorrência registrado pelos guarda-vidas, testemunhas contaram que Hermes estava no mar, com água abaixo da altura do peito, quando começou a passar mal. Ele recebeu ajuda de banhistas para chegar até a areia, onde foi atendido pelos guarda-vidas.
A família do aposentado suspeita que ele tenha tido uma crise epiléptica. O corpo de Hermes foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para que a causa da morte seja investigada.
O aposentado estava sozinho na praia quando tudo aconteceu. Ele era morador de Cachoeiro e deixa a esposa e dois filhos.

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