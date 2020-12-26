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Alagamentos

Chuva causa prejuízo para moradores do bairro Esplanada, em Marataízes

Um vídeo gravado por uma moradora após uma chuva forte mostra as ruas tomadas pelas águas em frente à residência, impedindo a locomoção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 17:27

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 17:27

Moradora reclama dos constantes alagamentos na Rua dos Diamante em Marataízes
Moradores têm sofrido com os alagamentos constantes no bairro da Esplanada, em Marataízes.  Crédito: Leitor | A Gazeta
Os moradores do bairro da Esplanada, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, sofrem com os alagamentos constantes após as chuvas sobre a região, e apontam a falta de infraestrutura nas ruas que não são asfaltadas. Um vídeo gravado por uma moradora após uma chuva forte mostra a Rua dos Diamantes tomada pelas águas em frente à residência, impedindo a locomoção.
Os moradores entrevistados pela reportagem de A Gazeta reclamam que por muitos anos vivem o drama de não ter a rua pavimentada. Assim como em todos os períodos de chuvas mais fortes, principalmente no final do ano, ficam apreensivos pelos problemas futuros que vão enfrentar desde a perda de móveis e eletrodomésticos, até a situação de não poderem sair de casa, devido ao nível das águas. 
A diarista Suely Mendes, de 45 anos, mora na Rua dos Diamantes e afirmou à reportagem que neste sábado (26) completam quatro dias está isolada em casa, sem ter como sair nem ao menos para comprar itens de necessidade básica. "Passei o dia da ceia de Natal comendo apenas arroz e feijão, pois não conseguia sair nem no portão para comprar outro tipo de mantimentos, eu e minha filha estamos sofrendo com essa situação", lamenta.
Suely ressalta que felizmente o alagamento não chegou a atingir cômodos presentes no interior da residência. Entretanto, perdeu muitos dias de trabalho, assim como não consegue nem ao menos pedir serviços auxiliares como entregas de comidas ou medicamentos necessários para os familiares. 
A moradora diz que muitos outros problemas acabam surgindo com os alagamentos presentes na região, e espera que a prefeitura dê respostas para todos que vivem na situação, que também afeta os moradores da rua.  "Aqui em casa utilizamos a fossa, não é rede de esgoto, com as chuvas a água fica subindo pelo vaso, trazendo um grande mau cheiro, além do risco de bicho ou contaminação pela água suja, quero uma solução para esse problema tão desagradável", completa.

PREFEITURA DE MARATAÍZES

Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Marataízes ainda não se manifestou sobre a reclamação dos alagamentos. Essa publicação será atualizada assim que o órgão responder a demanda. 

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