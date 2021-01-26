Teatro Rubem Braga em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PMCI

O Teatro Rubem Braga, um dos mais importantes pontos culturais do Sul do Espírito Santo, foi castigado pela enchente que devastou Cachoeiro de Itapemirim no dia 25 de janeiro de 2020. A água e a lama tomaram conta das cadeiras da plateia, além de equipamentos de som, incluindo o piano, que ficou submerso até a altura do teclado. Um ano depois, o espaço segue sem reforma nem previsão de reabertura.

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no ano passado a equipe da Secretaria Municipal de Modernização e Análise de Custos (Semmac) elaborou um projeto arquitetônico para a restauração do espaço, com a preocupação de garantir a acessibilidade do teatro e dando prioridade às melhorias necessárias para o funcionamento.

Your browser does not support the audio element. Um ano após enchente, Teatro Rubem Braga segue sem reforma em Cachoeiro

Para a restauração sair do papel são aguardados recursos que auxiliem nos custos do projeto, estimado em um milhão de reais. O tema foi pauta do encontro do prefeito Victor Coelho e do vice-prefeito Ruy Guedes, em reunião nessa segunda-feira (25) com o secretário estadual de Cultura Fabrício Noronha. As maiores demandas em termos de recuperação, segundo Victor, dizem respeito a mobiliário, iluminação, reforma do camarim e acessibilidade. Mas segue sem previsão de investimentos.

Teatro Rubem Braga após a enchente Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Localizado na Avenida Beira Rio, às margens do Rio Itapemirim, o teatro já chegou a receber 35 mil expectadores por ano. Em abril, o espaço que leva o nome do cronista cachoeirense Rubem Braga, completou 20 anos, mas as comemorações foram de portas fechadas. A data foi comemorada por artistas da terra com apresentações virtuais.