Operação da PM prendeu mais de 1.400 criminosos em 2020 no ES

Armas, drogas e outros materiais apreendidos durante as etapas da Operação Sentinela Crédito: Divulgação / Polícia Militar

Operação Sentinela, realizada ao longo do ano de 2020 no mais de 1.400 criminosos foram presos e mais de 900 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Polícia Militar apresentou nesta quarta-feira (30) o balanço da, realizada ao longo do ano de 2020 no Espírito Santo . De acordo com números apresentados pelo comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus,

De acordo com o coronel Douglas Caus, neste ano de 2020, 1.453 foram presas durante as etapas da operação  destes, 164 homicidas e 171 traficantes. Além disso, 933 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, resultando na apreensão de 33 kg de drogas, mais de 20 mil unidades de entorpecentes, 231 armas e mais de 20 mil munições.

A operação é importante, pois a Polícia Militar faz o patrulhamento, o cerco, blitze, faz a saturação em locais com maiores índices de homicídio e tráfico. Depois parte para poder entrar no esconderijo, na residência onde estão esses indivíduos, que estão com mandado de prisão e escondendo drogas e armas.

Ainda segundo o comandante-geral da PM, a operação vai continuar no ano que vem. Fizemos nove edições em 2020 e vamos continuar em 2021. A principal finalidade é o cumprimento de mandados de prisão, e mandados de busca e apreensão. A intenção da Polícia Militar é otimizar os meios e aumentar o cumprimento dos mandados. Aumentar a prisão de homicidas e traficantes, crimes que estão diretamente relacionados, disse.