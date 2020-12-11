Suspeito de comandar tráfico no Romão é preso em operação da polícia em Vitória

Material apreendido em operação em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Policiais Civis, policiais militares e agentes da Força Nacional fazem uma operação no Morro do Romão, em Vitória , na manhã desta sexta-feira (11). Duas pessoas já foram presas. A Polícia também apreendeu drogas, munições e coletes no bairro.

Segundo o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a operação tem como objetivo combater homicídios.

Policia faz operação no Romão, em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

"Estamos no Romão para combater homicídios que ocorrem na Grande Vitória. Hoje, especialmente, é um caso que ocorreu no mês de março, na Ilha de Santa Maria. Estamos com armas, munições e coletes balísticos apreendidos, além de muita droga", explicou o delegado em entrevista à TV Gazeta.

Os policiais ainda estão no bairro, percorrendo ruas, escadarias e becos para cumprir outros mandados que foram expedidos pela Justiça. Um homem de 41 anos, apontado como líder do tráfico no Romão, foi preso. Duas armas e munições foram apreendidas na casa dele. "É fundamental a prisão dele para desarticulação do tráfico na região. É a principal liderança. Quando a DHPP iniciou o planejamento dessa operação, um dos principais alvos já era ele", comentou o coronel Borges, da Polícia Militar.

Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para ajudar policiais que estão em uma área de mata tentando localizar suspeitos. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, acompanha a operação e relatou que um dos presos foi encontrado em um lugar insalubre.