Polícia fecha casa de jogos clandestinos em Vitória

Polícia fecha ponto de jogos clandestinos e apreende 13 caça-níqueis Crédito: Polícia Civil

Polícia Civil , por meio da equipe da Delegacia de Costumes e Diversões (Decodi), fechou uma casa de jogos clandestinos que funcionava em cima de um bar, localizado no Bairro República, em Vitória . No local foram apreendidos 13 máquinas caça-níqueis e R$ 100 em dinheiro. As responsáveis pelo estabelecimento responderão por exploração de jogos de azar.

De acordo com o delegado Márcio Braga, titular da Decodi, as investigações tiveram início após denúncias anônimas serem enviadas ao Disque-Denúncia pelo número 181. A ação da polícia ocorreu nesta quarta-feira (09).

No segundo andar do estabelecimento localizamos um ponto de jogos com máquinas caça-níqueis em pleno funcionamento, as responsáveis pelo local, de 44 e 63 anos, foram qualificadas e após assinarem termo de compromisso de comparecimento em juízo, foram liberadas no local, disse o delegado.