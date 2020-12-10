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Bairro República

Polícia fecha casa de jogos clandestinos em Vitória

No local foram apreendidos 13 máquinas caça-níqueis e R$ 100 em dinheiro. As duas responsáveis pelo estabelecimento responderão por exploração de jogos de azar

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 16:24
Polícia fecha ponto de jogos clandestinos e apreende 13 caça-níqueis
Polícia fecha ponto de jogos clandestinos e apreende 13 caça-níqueis Crédito: Polícia Civil
Polícia Civil, por meio da equipe da Delegacia de Costumes e Diversões (Decodi), fechou uma casa de jogos clandestinos que funcionava em cima de um bar, localizado no Bairro República, em Vitória. No local foram apreendidos 13 máquinas caça-níqueis e R$ 100 em dinheiro. As responsáveis pelo estabelecimento responderão por exploração de jogos de azar.
De acordo com o delegado Márcio Braga, titular da Decodi, as investigações tiveram início após denúncias anônimas serem enviadas ao Disque-Denúncia pelo número 181. A ação da polícia ocorreu nesta quarta-feira (09).
No segundo andar do estabelecimento localizamos um ponto de jogos com máquinas caça-níqueis em pleno funcionamento, as responsáveis pelo local, de 44 e 63 anos, foram qualificadas e após assinarem termo de compromisso de comparecimento em juízo, foram liberadas no local, disse o delegado.
Durante a ação, também foram apreendidos um CPU com monitor, utilizado para conexão à internet, e um gravador de vídeo digital com monitor que realizava o monitoramento de segurança do local.

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