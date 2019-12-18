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Campo Grande

Três suspeitos de exploração de jogos de azar são presos em Cariacica

De acordo com a Polícia Civil, os três foram detidos em dois bares de Campo Grande; a operação foi realizada a partir de denúncias feitas ao Disque-Denúncia 181
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 20:49

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 20:49

Apreensão a máquinas caça-níqueis Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma operação policial realizada na noite desta terça-feira (17) no bairro Campo Grande, município de Cariacica, levou à prisão três pessoas por suspeita da prática de exploração de jogos de azar em dois bares da região. De acordo com a Polícia Civil, os detidos têm  47, 49 e 54 anos, respectivamente, e foram presos após ligações telefônicas feitas ao Disque-Denúncia 181.
Segundo o titular da Delegacia de Delitos e Diversões (Decodi), delegado Ícaro Ruginski, durante a operação foram apreendidas 12 máquinas caça-níqueis e cerca de R$ 5 mil em espécie. No primeiro bar, localizamos cinco máquinas caça-níqueis e identificamos que uma casa de carteado funcionava nos fundos do local. Já no segundo estabelecimento, foram encontradas as outras sete máquinas caça-níqueis, relatou a autoridade.
Ainda de acordo com a  Polícia Civil, todos os conduzidos assinaram um termo circunstanciado por exploração de jogo de azar e foram liberados. Eles vão responder em liberdade.

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