Três suspeitos de exploração de jogos de azar são presos em Cariacica

Uma operação policial realizada na noite desta terça-feira (17) no bairro Campo Grande, município de Cariacica, levou à prisão três pessoas por suspeita da prática de exploração de jogos de azar em dois bares da região. De acordo com a Polícia Civil, os detidos têm 47, 49 e 54 anos, respectivamente, e foram presos após ligações telefônicas feitas ao Disque-Denúncia 181.
Segundo o titular da Delegacia de Delitos e Diversões (Decodi), delegado Ícaro Ruginski, durante a operação foram apreendidas 12 máquinas caça-níqueis e cerca de R$ 5 mil em espécie. No primeiro bar, localizamos cinco máquinas caça-níqueis e identificamos que uma casa de carteado funcionava nos fundos do local. Já no segundo estabelecimento, foram encontradas as outras sete máquinas caça-níqueis, relatou a autoridade.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, todos os conduzidos assinaram um termo circunstanciado por exploração de jogo de azar e foram liberados. Eles vão responder em liberdade.