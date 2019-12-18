Três suspeitos de exploração de jogos de azar são presos em Cariacica

Segundo o titular da Delegacia de Delitos e Diversões (Decodi), delegado Ícaro Ruginski, durante a operação foram apreendidas 12 máquinas caça-níqueis e cerca de R$ 5 mil em espécie. No primeiro bar, localizamos cinco máquinas caça-níqueis e identificamos que uma casa de carteado funcionava nos fundos do local. Já no segundo estabelecimento, foram encontradas as outras sete máquinas caça-níqueis, relatou a autoridade.