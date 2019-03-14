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Ilegal

Máquinas caça-níqueis são apreendidas em Cachoeiro

No local também foi apreendido dinheiro e diversos comprovantes e talões referentes ao registro dos jogos

Publicado em 14 de Março de 2019 às 15:10

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

14 mar 2019 às 15:10
11 máquinas foram apreendidas Crédito: Divulgação Polícia Militar
Uma casa de jogos foi alvo de uma operação policial nesta quarta-feira (13) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O responsável pelo local foi conduzido para a delegacia.
De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu após denúncias de que um bar do bairro Santo Antônio estaria ocorrendo jogos de azar. No local foram apreendidas 11 máquinas caça-níqueis, um monitor e CPU, R$ 924,00 em espécie, além de diversos comprovantes e talões referentes ao registro dos jogos.
O responsável foi levado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece a disposição da Justiça.

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