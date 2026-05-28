EUA atacam Irã pela 2ª vez em três dias em meio a frágil cessar-fogo

Os ataques ocorrem em meio a um frágil cessar-fogo e a negociações demoradas para encerrar a guerra, que começou com os EUA e Israel atacando o Irã em 28 de fevereiro Crédito: US Navy via Getty Images

Em resposta, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou ter atingido uma base aérea dos EUA, sem fornecer detalhes sobre sua localização.

O Kuwait, que abriga uma base aérea dos EUA, disse que suas defesas aéreas estavam interceptando "ameaças hostis de mísseis e drones", mas não especificou de onde vinham.

É a segunda vez em três dias que os EUA atacam alvos no Irã — alegando que eles foram conduzidos em legítima defesa.

A instalação em Bandar Abbas foi atingida quando estava prestes a lançar mais um drone, alegou o Comando Central dos EUA (Centcom). A mídia iraniana informou que explosões foram ouvidas no leste da cidade.

O Centcom descreveu suas ações como “equilibradas, puramente defensivas e com intenção de manter o cessar-fogo”.

O Irã condenou os ataques como "uma grave violação do cessar-fogo" e prometeu que o governo iraniano "não deixará nenhum ato de hostilidade sem resposta".

Nova rodada de ataques

No início desta semana, os EUA confirmaram que haviam realizado uma rodada de ataques de "autodefesa" no sul do Irã na segunda-feira (25/05), na qual alvejaram locais de mísseis e barcos iranianos que tentavam colocar minas no estreito, onde milhares de navios-tanque comerciais estão presos como resultado do conflito.

O Centcom disse que esses ataques foram projetados "para proteger nossas tropas das ameaças representadas pelas forças iranianas".

Os EUA também impuseram sanções à Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico — o órgão iraniano encarregado de cobrar taxas de embarcações que transitam pelo estreito de Ormuz. Quaisquer navios que paguem a autoridade também poderão ficar "expostos ao risco de sanções", informou o Departamento do Tesouro dos EUA em comunicado.

Um quinto do gás natural liquefeito e do petróleo do mundo normalmente passa pelo local, e seu fechamento impactou o comércio global de combustíveis.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, disse na segunda-feira que Teerã está cobrando taxas por "serviços de navegação" e que continuará administrando o tráfego pela via.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, descreveu isso como a "mais recente tentativa das forças militares iranianas de extorquir o comércio marítimo global" e "prova" de que o Irã está "desesperado por dinheiro".

O IRGC também disse na terça-feira (26/05) que havia abatido um drone dos EUA e disparado contra um caça e outro drone que entraram no espaço aéreo iraniano, mas não especificou quando.

Negociações demoradas têm ocorrido para encerrar a guerra de três meses que sufocou o tráfego no estreito de Ormuz e fez os preços globais de energia dispararem.

Durante uma reunião de gabinete na quarta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irã está "negociando no limite", insistindo que sua estratégia de guerra não será afetada pelas eleições legislativas de meio de mandato dos EUA em novembro.

“Talvez tenhamos que voltar e terminar isso, talvez não”, disse ele.

Durante essa reunião, o presidente também instou as nações do Golfo a assinarem os Acordos de Abraão para normalizar as relações com Israel.

Israel lançou a guerra contra o Irã ao lado dos EUA em 28 de fevereiro e também está envolvido em uma guerra com o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano.

Trump ameaçou retomar uma campanha de bombardeio em grande escala se o Irã não concordar com seus termos.

Negociações

Embora Trump tenha adotado um tom otimista no fim de semana, dizendo que um acordo de paz com o Irã havia sido "em grande parte negociado", na reunião de gabinete de quarta-feira ele afirmou que os EUA "não estão satisfeitos".

Ele disse que Teerã está "muito empenhada" em chegar a um acordo para encerrar o conflito, mas acrescentou que "até agora não chegaram lá", reiterando a disposição de Washington de retomar os ataques caso isso não aconteça.

Seus comentários vieram depois que a TV estatal iraniana divulgou o que afirmou serem detalhes de um projeto de acordo, que incluía a reabertura do estreito de Ormuz e a retirada das forças dos EUA da região.

A Casa Branca classificou o texto como uma "invenção completa".

Ambos os lados sinalizaram na semana passada que houve progressos em direção a um acordo, levando a especulações de que um anúncio estava próximo.

No entanto, Teerã logo alertou que o acordo "não é iminente", enquanto Trump disse ter instruído seus negociadores a "não se apressarem" em fechar um acordo.

Em declarações à imprensa durante uma reunião de gabinete na quarta-feira, o presidente dos EUA disse: "Eles apenas querem fazer um acordo — não acho que tenham escolha."

Trump também disse: "O Irã está muito empenhado, eles querem muito fechar um acordo."

"Até agora, não chegaram lá e não estamos satisfeitos com isso, mas estaremos. Ou isso, ou teremos que simplesmente terminar o trabalho."