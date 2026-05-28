Motoristas enfrentam fila para abastecer gasolina sem imposto em Vitória

Motoristas enfrentam fila na manhã desta quinta-feira (28) para abastecer com desconto durante o Dia Livre de Impostos (DLI), em Vitória. A ação acontece em um posto de combustíveis localizado na Avenida Saturnino de Brito, antes da Ponte de Camburi, na Praia do Canto.





Conforme apuração do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, pelo menos 15 veículos aguardavam para abastecer no local antes mesmo do início da venda promocional.





Na 20ª edição do Dia Livre de Impostos, o Posto Iate disponibilizou 5 mil litros de gasolina aditivada Ecomax sem a incidência de tributos como ICMS, PIS/Cofins e Cide. A iniciativa é promovida pela CDL Jovem Vitória.





Segundo a entidade, o litro da gasolina, que normalmente era vendido a R$ 6,59, vai custar R$ 4,34 durante a ação. Do valor original, R$ 0,68 correspondem a tributos federais e R$ 1,57 a impostos estaduais.





O abastecimento começou às 7 horas, com limite de até R$ 100 para carros e R$ 25 para motos. O pagamento pode ser feito em dinheiro, PIX ou cartão de débito.