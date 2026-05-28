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Dia Livre de Impostos

Motoristas enfrentam fila para abastecer gasolina sem imposto em Vitória

Publicado em

28 mai 2026 às 06:37

Motoristas enfrentam fila na manhã desta quinta-feira (28) para abastecer com desconto durante o Dia Livre de Impostos (DLI), em Vitória. A ação acontece em um posto de combustíveis localizado na Avenida Saturnino de Brito, antes da Ponte de Camburi, na Praia do Canto.


Conforme apuração do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, pelo menos 15 veículos aguardavam para abastecer no local antes mesmo do início da venda promocional.


Na 20ª edição do Dia Livre de Impostos, o Posto Iate disponibilizou 5 mil litros de gasolina aditivada Ecomax sem a incidência de tributos como ICMS, PIS/Cofins e Cide. A iniciativa é promovida pela CDL Jovem Vitória.


Segundo a entidade, o litro da gasolina, que normalmente era vendido a R$ 6,59, vai custar R$ 4,34 durante a ação. Do valor original, R$ 0,68 correspondem a tributos federais e R$ 1,57 a impostos estaduais.


O abastecimento começou às 7 horas, com limite de até R$ 100 para carros e R$ 25 para motos. O pagamento pode ser feito em dinheiro, PIX ou cartão de débito.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
“Pedalaço Pela Paz – Conte até 10!”

Terceira Ponte terá interdição parcial para evento ciclístico no domingo (31)

Publicado em 28/05/2026 às 06:33
O “Pedalaço Pela Paz
Ciclistas passando pela Terceira Ponte durante o “Pedalaço Pela Paz", em edição antiga do evento Divulgação | Governo do ES

A Terceira Ponte terá interdição parcial na manhã deste domingo (31) para a realização do “Pedalaço Pela Paz – Conte até 10!”. Das 7h às 11h, as faixas da direita, em ambos os sentidos, serão reservadas aos ciclistas, enquanto os demais veículos deverão trafegar apenas pela faixa da esquerda, próxima à barreira central.


De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho, já que o fluxo de veículos será dividido. O local contará com sinalização, além da presença de equipes para orientar condutores e participantes.


O passeio ciclístico terá concentração a partir das 7h30, no estacionamento da Praça do Papa, em Vitória, com saída prevista para as 8h. O trajeto inclui a travessia pela Terceira Ponte até a Praia da Costa, em Vila Velha, com retorno ao ponto de partida.


Realizado desde 1999, o “Pedalaço Pela Paz – Conte até 10!” é um evento beneficente organizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), com apoio de órgãos de trânsito e segurança pública, além de instituições parceiras.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Operação Falsus Numarius

Suspeita de circulação de dinheiro falso mobiliza investigação da PF em São Mateus

Publicado em 27/05/2026 às 18:51

Uma operação da Polícia Federal, intitulada “Operação Falsus Numarius” foi realizada nesta quarta-feira (27) em São Mateus, região Norte do Espírito Santo, para investigar a produção e a circulação de cédulas falsas no município. Durante a ação foi cumprido um mandado de busca e apreensão para coletar provas relacionadas ao caso.

Segundo as investigações, os suspeitos podem ter colocado dinheiro falso em circulação por meio de compras em comércios da cidade e também em negociações feitas por aplicativos de mensagens e redes sociais. A operação busca identificar outros envolvidos, interromper a prática criminosa e apreender materiais usados na falsificação e distribuição desse material.

De acordo com a PF, o crime de moeda falsa possui penas que podem chegar a até 12 anos de reclusão, além de multa.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Investigação

Suspeito de matar homem de 57 anos em Rio Bananal é preso

Publicado em 27/05/2026 às 17:53

Um jovem de 23 anos, identificado como Ronieli Costa Militão, foi preso na última segunda-feira em Rio Bananal, região Norte do Espírito Santo, suspeito de matar Divino Onofrio, de 57 anos, no bairro São Sebastião, em novembro de 2025.

Segundo as investigações, o homem desferiu um soco na cabeça da vítima, que caiu e bateu no chão. Divino só foi levado ao hospital cerca de 10 horas após a agressão, onde permaneceu internado até o dia 18 de dezembro, quando morreu em decorrência de um traumatismo craniano.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e alegou que agiu após um desentendimento com a vítima. O jovem foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
De alimentos a pneus

Receita recupera mercadorias sem nota fiscal e aplica multa de R$ 44 mil em Cachoeiro

Publicado em 27/05/2026 às 17:37
Operação da Receita Estadual aconteceu na ES 482, em Cachoeiro
Operação da Receita Estadual aconteceu na ES 482, em Cachoeiro Divulgação/Sefaz
Pneus, combustíveis e até alimentos transportados sem nota fiscal foram recuperados em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (27). A ação foi realizada pela Receita Estadual junto à Polícia Militar durante uma blitz na Rodovia ES 482, na localidade de Coutinho.

Entre as mercadorias flagradas também haviam chapas de rochas ornamentais e madeira. Sete autuações foram efetivadas, totalizando R$ 44,4 mil entre impostos e multas. Todo o valor foi recolhido pela Receita durante a ação.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
BR 482

Carreta que transportava rochas tomba em rodovia em Cachoeiro

Publicado em 27/05/2026 às 15:55
Carreta que transportava chapas de rochas ornamentais tombou na BR 482, em Cachoeiro
Carreta que transportava chapas de rochas ornamentais tombou na BR 482, em Cachoeiro Montagem A Gazeta | Redes sociais

Uma carreta que transportava chapas de rochas ornamentais tombou na rodovia BR 482, na localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (27) e deixou o motorista levemente ferido. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado para um hospital na cidade.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Novo lar

Serra começa a instalar casinhas para cães comunitários

Publicado em 27/05/2026 às 15:48
Casinhas de madeira foram instaladas em uma praça do município neste mês
Casinhas de madeira foram instaladas em uma praça do município neste mês Divulgação/PMS

Um total de 20 casinhas para abrigar cães comunitários começaram a ser instaladas no município da Serra. Conforme a prefeitura, a ação pretende garantir a proteção dos animais contra chuva, sol forte e frio.


A gestão também informou que três lares caninos de madeira foram colocados na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, no dia 21 de maio. As estruturas também serão distribuídas em outros bairros da cidade ainda durante a primeira etapa do projeto.


A ação é baseada na Lei  estadual 11.184/2020, que determina a proteção e o apoio ao cão comunitário no Espírito Santo.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Caiu aí?

Usuários do Pix relatam problemas para realização de transferências

Publicado em 27/05/2026 às 14:31
Usuários do Pix relataram problemas nesta quarta-feira (27)
Usuários do Pix relataram problemas nesta quarta-feira (27) Reprodução/Downdetector

Os usuários do Pix reportaram falhas no sistema, nesta quarta-feira (27). Segundo os relatos registrados no site Downdetector, há problemas na hora de realizar transferências, pagamentos e acessar os aplicativos móveis onde há a opção do sistema de pagamento instantâneo.


O maior número de reclamações começou por volta de meio-dia, com o pico de 283 reclamações às 13h39, mas os problemas também geraram reclamações nesta manhã. Os usuários informaram que os aplicativos dos bancos Caixa, Banco do Brasil, Nubank, Santander e Bradesco apresentavam instabilidade no serviço.


Procurado, o Banco Central informou que os sistemas da instituição estão funcionando normalmente.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Violência

'Tribunal do crime': suspeito de torturar mulheres em Ibiraçu é preso

Publicado em 27/05/2026 às 12:33

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (27), o terceiro suspeito de integrar um "tribunal do crime" que torturou duas jovens no bairro Elias Bragatto, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi capturado em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.


O crime ocorreu em novembro de 2025. Na ocasião, uma adolescente e uma jovem tiveram os cabelos cortados com uma faca e foram submetidas a agressões e violência psicológica. De acordo com as investigações, a facção criminosa local puniu as vítimas sob a justificativa de que elas estariam repassando informações à polícia e traficando drogas de outra cidade sem autorização do grupo.


Ao todo, cinco suspeitos são investigados pelo crime. Segundo o titular da Delegacia de Ibiraçu, delegado Felipe Thomes, três homens já estão atrás das grades e dois continuam foragidos. O policial destacou que todos os envolvidos exercem funções de liderança e controle do tráfico de drogas na região.


O suspeito detido nesta quarta-feira foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A operação que resultou na captura contou com o apoio das delegacias de Fundão e João Neiva — unidades da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) — e da Polícia Militar.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Motociclista fica gravemente ferido após bater em caminhão parado na BR 259 em Colatina

Publicado em 27/05/2026 às 11:58
Acidente aconteceu na noite de terça-feira (26), na BR 259
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital Célio Ferreira

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente com um caminhão na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (26). De acordo com o motorista, a vítima colidiu na traseira de seu veículo, que estava parado na via. 


Ele relatou que trafegava pela rodovia quando o veículo apresentou falhas mecânicas. Segundo ele, o caminhão foi encostado às margens da pista, com o pisca-alerta ligado. Após tentar dar partida duas vezes, sem sucesso, o motorista se preparava para descer do veículo quando ouviu o impacto da colisão.


Ainda conforme o relato, o motociclista sofreu fratura na perna. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Estadual Sílvio Avidos.


*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação

Idoso morre atropelado na BR 101 em Sooretama; veículo não foi identificado

Publicado em 27/05/2026 às 11:40

Um idoso de 67 anos, identificado como Divino Jorge Alves, morreu após ser atropelado no km 124 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (26). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento aconteceu no sentido Bahia, nas proximidades da fábrica Quatro Estações. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, o veículo envolvido não foi identificado.


Divino era morador do bairro Parque São Jorge, no mesmo município onde ocorreu o acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.


A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Delegacia de Sooretama.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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