Operação da PM apreende submetralhadora, drogas e munições em Cariacica

Operação da PM apreende drogas, armas e munições em Cariacica Crédito: Polícia Militar

Polícia Militar realizou duas operações no município de Cariacica entre a noite da última quarta-feira (09) e a madrugada dessa quinta-feira (10). Ao todo, foram apreendidos coletes, munições, drogas e armas, incluindo uma submetralhadora. Além disso, dois suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas foram detidos pelos policiais militares do 7º Batalhão da PM.

De acordo com a PM, a primeira apreensão aconteceu quando policiais da Força Tática faziam uma operação no bairro Alto Lage, em Cariacica, na noite de quinta-feira, e viram dois homens em atitude suspeita. Quando perceberam a viatura, um dos indivíduos teria jogado algo no chão. Ele foi abordado e a polícia localizou, inicialmente, apenas um celular e R$ 20,00. Com o outro homem, nada foi localizado de imediato.

"Os militares realizaram buscas pelas mediações e encontraram, próximo a uma mata, um revolver com cinco munições calibre 38, uma bolsa preta contendo 39 pinos de cocaína, 19 pedras de crack e R$ 222,00. Ao serem questionados sobre o material, eles disseram que não era deles, mas, por serem os únicos que estavam na região, eles foram encaminhados, junto com o material, para a 4ª Delegacia Regional da Cariacica", informou a PM, por nota.

Já na madrugada desta quinta-feira (10), policiais militares realizavam operação no bairro Mucuri, no mesmo município, quando foram abordados por um popular que relatou ter visto um homem com uma arma na cintura próximo a uma escadaria.

Os militares foram ao local e viram o suspeito que, ao perceber a presença da guarnição, tentou fugir, entrando em uma casa. Porém, ele foi alcançado, portando um revólver calibre 38.