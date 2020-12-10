Operação da PM apreende submetralhadora, drogas e munições em Cariacica

A Polícia Militar realizou duas operações no município de Cariacica entre a noite da última quarta-feira (09) e a madrugada dessa quinta-feira (10). Ao todo, foram apreendidos coletes, munições, drogas e armas, incluindo uma submetralhadora. Além disso, dois suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas foram detidos pelos policiais militares do 7º Batalhão da PM.
De acordo com a PM, a primeira apreensão aconteceu quando policiais da Força Tática faziam uma operação no bairro Alto Lage, em Cariacica, na noite de quinta-feira, e viram dois homens em atitude suspeita. Quando perceberam a viatura, um dos indivíduos teria jogado algo no chão. Ele foi abordado e a polícia localizou, inicialmente, apenas um celular e R$ 20,00. Com o outro homem, nada foi localizado de imediato.
"Os militares realizaram buscas pelas mediações e encontraram, próximo a uma mata, um revolver com cinco munições calibre 38, uma bolsa preta contendo 39 pinos de cocaína, 19 pedras de crack e R$ 222,00. Ao serem questionados sobre o material, eles disseram que não era deles, mas, por serem os únicos que estavam na região, eles foram encaminhados, junto com o material, para a 4ª Delegacia Regional da Cariacica", informou a PM, por nota.
Já na madrugada desta quinta-feira (10), policiais militares realizavam operação no bairro Mucuri, no mesmo município, quando foram abordados por um popular que relatou ter visto um homem com uma arma na cintura próximo a uma escadaria.
Os militares foram ao local e viram o suspeito que, ao perceber a presença da guarnição, tentou fugir, entrando em uma casa. Porém, ele foi alcançado, portando um revólver calibre 38.
No local, ainda foram localizados uma submetralhadora calibre 380, um colete balístico, um carregador com capacidade de seis munições, 61 munições calibre ponto 40, 110 gramas e 55 pinos de cocaína, 80 pedras de crack, 25 buchas de maconha, além de vários pinos para embalo de cocaína. O detido e os materiais apreendidos também foram entregues na 4ª Delegacia Regional de Cariacica.