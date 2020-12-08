Delegado sobre menor apreendido em Vitória: 'Foi criado para o tráfico'

O menor de 17 anos foi preso pela polícia e tinha participação com o tráfico da região do Bairro da Penha Crédito: Divulgação/PM

"O jeito dele, a forma que ele se expressa, ele tem um destaque no tráfico. E a cada ataque desse que ele promove, sobe na hierarquia do tráfico de drogas. Ele não tem mãe, não tem pai, foi criado pelo tráfico para promover esses ataques", afirmou o delegado em coletiva de imprensa.

O CRIME

Lorhan foi morto com muitos disparos e marcas de tiros ficaram espalhadas em vários estabelecimentos da Rua Wilson Toledo, no bairro Santo André, caminho que o instalador e entregador de lanches usava para ir para casa. Segundo a sogra, ele parou para conversar com amigos, quando por volta da 1h da madrugada homens armados chegaram em um carro e abriram fogo contra quem estava no local. A polícia encontrou 10 perfurações no corpo do homem de 24 anos.

Lorhan havia se casado há uma semana e trabalhava como instalador de redes de internet e entregador de lanches Crédito: Arquivo pessoal

Após o crime, os bandidos abandonaram o veículo usado na ação em uma rua do bairro Nova Palestina. Com as armas em mãos, eles foram avistados por policiais na Avenida Serafim Derenzi e os militares deram ordem de parada. Os suspeitos, entretanto, fugiram e subiram pela Rua da Felicidade, que dá acesso ao bairro Condusa. Na fuga, eles atiraram na direção dos PM's. Houve troca de tiros e um adolescente de 17 anos acabou apreendido.