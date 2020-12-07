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Em investigação

Jovem morto a tiros em Vitória havia se casado há uma semana

Lorhan Moura Silva, de 24 anos, foi assassinado na madrugada desta segunda (07), em uma rua do bairro Santo André. Ele se casou recentemente e deixa uma filha de sete anos. Menor envolvido no crime já foi apreendido pela PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 16:27

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 16:27

Polícia
Lohran havia se casado há uma semana e trabalhava como instalador de redes de internet e entregador de lanches Crédito: Arquivo pessoal
Um jovem trabalhador, que se dividia em dois empregos e que estava feliz pelo casamento celebrado há uma semana. Essas foram as palavras da auxiliar de serviços gerais, Selma Alves do Amaral, para descrever o genro Lorhan Moura Silva, de 24 anosassassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (07), no bairro Santo André, em Vitória.

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O jovem trabalhava como instalador de redes de internet em uma empresa e à noite entregava lanches para complementar a renda. Com a morte inesperada, Lohran deixa uma filha de sete anos.
"Ele era uma pessoa muito boa e convivia com minha filha há cinco anos. Os dois sempre trabalharam e são trabalhadores. Ela é motorista da Uber (aplicativo) e ele instalador de internet. Tem só uma semana que eles casaram, haviam passado a lua de mel... meu genro não merecia ser morto como ele morreu. Foi uma grande injustiça o que fizeram com ele", contou Selma, mãe de Angélica Moura Silva, com quem Lohran se casou há poucos dias.

RELAÇÃO DE MÃE E FILHO

Selma tem três filhos, mas também nutria pelo genro um sentimento de mãe. No dia do casamento, o jovem, segundo a sogra, disse que a partir daquele momento ela era oficialmente parte da família dele.
Polícia
Selma Alves do Amaral perdeu o genro Lohran Moura Silva, assassinado na madrugada desta segunda-feira (07), em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Eu o considerava como um filho. Quando ele casou com minha filha, ele me disse que eu não havia ganhado um genro, e sim um filho. 'Agora você tem quatro filhos', ele brincou comigo. Eu fiquei tão feliz com o casamento deles, mas minha felicidade durou muito pouco", disse Selma, que confirmou que o genro já usou drogas, porém não tinha envolvimento algum com o tráfico.

O CRIME

Lohran foi morto com muitos disparos e marcas de tiros ficaram espalhadas em vários estabelecimentos da Rua Wilson Toledo, no bairro Santo André, caminho que o instalador e entregador de lanches usava para ir para casa. Segundo a sogra, ele parou para conversar com amigos, quando por volta da 1h da madrugada homens armados chegaram em um carro e abriram fogo contra quem estava no local. A polícia encontrou 10 perfurações no corpo do homem de 24 anos.
Após o crime, os bandidos abandonaram o veículo usado na ação em uma rua do bairro Nova Palestina. Com as armas em mãos, eles foram avistados por policiais na Avenida Serafim Derenzi e os militares deram ordem de parada. Os suspeitos, entretanto, fugiram e subiram pela Rua da Felicidade, que dá acesso ao bairro Condusa. Na fuga, eles atiraram na direção dos PM's. Houve troca de tiros e um adolescente de 17 anos acabou apreendido.
Jovem é morto a tiros em Santo André, em Vitória
Lohran foi assassinado na Rua Wilson Toledo, no bairro Santo André quando conversava com amigos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
O menor de idade, em depoimento dado aos policiais após ser apreendido, confessou que Lohran foi morto em vingança pela morte de um comparsa, identificado como "Gordinho" na última sexta-feira (04). Foi quando traficantes atacaram rivais nos bairros Santa Marta, Joana D'arc e Andorinhas, deixando dois mortos.
Segundo o capitão Guidoni, da Polícia Militar, o adolescente faz parte da organização criminosa "Trem Bala", que atua no Bairro da Penha, em Vitória e em outras regiões da Grande Vitória. O menor possuía ligação direta e fazia a segurança particular do traficante Fernando Moraes Pimenta, o 'Marujo", um dos líderes da facção.
O assassinato de Lohran será investigado e a polícia ainda procura pelos outros envolvidos no crime. A polícia também investigará se a ordem de execução do instalador de internet partiu de "Marujo".

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