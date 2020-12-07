Jovem morto a tiros em Vitória havia se casado há uma semana

Lohran havia se casado há uma semana e trabalhava como instalador de redes de internet e entregador de lanches Crédito: Arquivo pessoal

Lorhan Moura Silva, de 24 anos, assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (07), no bairro Santo André, em Vitória. Um jovem trabalhador, que se dividia em dois empregos e que estava feliz pelo casamento celebrado há uma semana. Essas foram as palavras da auxiliar de serviços gerais, Selma Alves do Amaral, para descrever o genro

O jovem trabalhava como instalador de redes de internet em uma empresa e à noite entregava lanches para complementar a renda. Com a morte inesperada, Lohran deixa uma filha de sete anos.

"Ele era uma pessoa muito boa e convivia com minha filha há cinco anos. Os dois sempre trabalharam e são trabalhadores. Ela é motorista da Uber (aplicativo) e ele instalador de internet. Tem só uma semana que eles casaram, haviam passado a lua de mel... meu genro não merecia ser morto como ele morreu. Foi uma grande injustiça o que fizeram com ele", contou Selma, mãe de Angélica Moura Silva, com quem Lohran se casou há poucos dias.

RELAÇÃO DE MÃE E FILHO

Selma tem três filhos, mas também nutria pelo genro um sentimento de mãe. No dia do casamento, o jovem, segundo a sogra, disse que a partir daquele momento ela era oficialmente parte da família dele.

Selma Alves do Amaral perdeu o genro Lohran Moura Silva, assassinado na madrugada desta segunda-feira (07), em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Eu o considerava como um filho. Quando ele casou com minha filha, ele me disse que eu não havia ganhado um genro, e sim um filho. 'Agora você tem quatro filhos', ele brincou comigo. Eu fiquei tão feliz com o casamento deles, mas minha felicidade durou muito pouco", disse Selma, que confirmou que o genro já usou drogas, porém não tinha envolvimento algum com o tráfico.

O CRIME

Lohran foi morto com muitos disparos e marcas de tiros ficaram espalhadas em vários estabelecimentos da Rua Wilson Toledo, no bairro Santo André, caminho que o instalador e entregador de lanches usava para ir para casa. Segundo a sogra, ele parou para conversar com amigos, quando por volta da 1h da madrugada homens armados chegaram em um carro e abriram fogo contra quem estava no local. A polícia encontrou 10 perfurações no corpo do homem de 24 anos.

Após o crime, os bandidos abandonaram o veículo usado na ação em uma rua do bairro Nova Palestina. Com as armas em mãos, eles foram avistados por policiais na Avenida Serafim Derenzi e os militares deram ordem de parada. Os suspeitos, entretanto, fugiram e subiram pela Rua da Felicidade, que dá acesso ao bairro Condusa. Na fuga, eles atiraram na direção dos PM's. Houve troca de tiros e um adolescente de 17 anos acabou apreendido.

Lohran foi assassinado na Rua Wilson Toledo, no bairro Santo André quando conversava com amigos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Segundo o capitão Guidoni, da Polícia Militar , o adolescente faz parte da organização criminosa "Trem Bala", que atua no Bairro da Penha, em Vitória e em outras regiões da Grande Vitória. O menor possuía ligação direta e fazia a segurança particular do traficante Fernando Moraes Pimenta, o 'Marujo", um dos líderes da facção.