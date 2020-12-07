Segurança de líder de facção envolvido em assassinato é apreendido em Vitória

O menor de 17 anos foi preso pela polícia e tinha participação com o tráfico da região do Bairro da Penha Crédito: Divulgação/PM

Segundo a polícia, o adolescente de 17 anos faz parte da organização criminosa do Bairro da Penha e possui ligação direta com Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, um dos líderes do tráfico de drogas na região.

Com o menor, a PM apreendeu uma pistola 9 milímetros, três carregadores, entre eles um alongado, e também 69 munições intactas. Em fotos divulgadas pela polícia, o jovem aparece ostentando armas em redes sociais, inclusive uma metralhadora de grosso calibre.

Em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, o capitão Guidoni, da Polícia Militar, explicou que o adolescente confessou o assassinato e que a ação foi em resposta a um ataque ocorrido na última sexta-feira na Região de Andorinhas.

"Ao efetuar a apreensão desse menor na região do Morro da Conquista, ele acabou confessando que a ação dele foi em resposta ao homicídio ocorrido na última sexta-feira (4). Nessa ação, a vítima foi identificada como 'Gordinho'. Então eles vieram na tentativa de efetuar a vingança contra essa morte e conseguiram. No alto do morro eles efetuaram cerca de oito disparos e mataram o Lorhan no local".

O capitão Guidoni, da Polícia Militar, contou que o menor apreendido fazia a segurança do traficante conhecido como 'Marujo', chefa da facção Trem Bala Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O capitão da PM ainda ressaltou que apesar da pouca idade, o menor de 17 anos tem uma longa ficha criminal e é de alta periculosidade.

"Temos a ficha criminal desse menor e há vários relatos sobre o envolvimento dele com o tráfico de drogas, e também posse e porte ilegal de armas de fogo. Temos conhecimento, inclusive, de que ele é o segurança particular do traficante renomado e conhecido como Marujo, que comanda a facção 'Trem Bala', que detém pontos importantes aqui da Grande Vitória, como o Bairro da Penha, e tenta também dominar a região do Morro da Conquista e Resistência. É um menor de alta periculosidade", disse o militar.

Com a apreensão do adolescente, a Polícia Militar informou que agora espera efetuar também a prisão dos outros indivíduos envolvidos no crime.

A PRISÃO

De acordo com informações da Polícia Militar , uma equipe estava na Rodovia Serafim Derenzi quando viu dois homens armados em uma moto próximos à entrada do bairro Conduza. Os suspeitos foram perseguidos pela polícia e o adolescente que estava na moto foi apreendido.

Para os policiais, ele contou que eles estavam saindo do bairro Santo André, onde fizeram um ataque para vingar as mortes que aconteceram no bairro Andorinhas. Os policiais foram até Santo André e verificaram que um jovem foi morto durante um tiroteio na Rua da Coragem.

Vários estabelecimentos comerciais ficaram com marcas de tiros. Os assassinatos que os suspeitos queriam vingar teriam acontecido na última sexta-feira (4), quando criminosos fizeram tiroteios nos bairros Andorinhas, Santa Martha e Joana D’Arc e deixaram dois mortos e um baleado.