Rio Marinho

PM reage a assalto e atira em suspeito em restaurante de Vila Velha

O sargento da Polícia Militar estava no estabelecimento almoçando quando dois criminosos entraram para roubar. Ele reagiu atirando em ambos, que fugiram. Um dos suspeitos foi atingido e preso após dar entrada em um hospital no município
Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 10:09

2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez /Arquivo/A Gazeta
Um sargento da Polícia Militar reagiu a um assalto na manhã deste domingo (7) dentro de um restaurante, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. O policial almoçava com a esposa por volta das 11 horas quando os criminosos entraram no estabelecimento. 
De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, assim que o assalto foi anunciado, o policial se levantou do lugar onde estava e andou em direção à cozinha do restaurante. Um dos bandidos foi atrás dele e ameaçou matá-lo caso ele não voltasse a se sentar.
Ao chegar à cozinha, o suspeito teria sacado a arma e feito menção de atirar, mas o sargento conseguiu atirar primeiro. O policial militar relatou ter efetuado apenas um disparo. O bandido correu e não foi  possível ver se ele foi atingido pelo tiro.
O sargento da PM informou que correu para fora do restaurante e viu outro criminoso na calçada do restaurante, e ele também teria ameaçado atirar no policial. Mais uma vez, o policial atirou, mas não conseguiu ver se esse outro suspeito foi baleado. Os dois bandidos fugiram, cada um em uma bicicleta.

BANDIDOS ROUBARAM CELULAR DE FUNCIONÁRIA

Ainda de acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, nenhum dinheiro foi levado do restaurante ou dos clientes. Os criminosos só conseguiram roubar o celular de uma funcionária que estava no caixa.

SUSPEITO PRESO

Após ter o celular roubado, a funcionária do restaurante procurou a Delegacia Regional de Vila Velha. Minutos depois da mulher chegar à delegacia, a polícia recebeu a informações de que um homem de 22 anos, baleado na barriga, havia dado entrada no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município. 
O homem foi reconhecido pelo sargento e pela funcionária do caixa que teve o celular roubado como sendo um dos bandidos que entrou no restaurante e tentou roubar as pessoas.
O homem continua internado no hospital, preso sob escolta da Polícia Militar.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Do luto à luta: a trajetória das mães de vítimas da violência

Dois afogamentos em lagoa e rio de Vila Velha deixam um morto e um desaparecido

Nova alta de casos da Covid no ES já ultrapassa primeiro pico da doença

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico
Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes

