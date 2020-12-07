PM reage a assalto e atira em suspeito em restaurante de Vila Velha

Um sargento da Polícia Militar reagiu a um assalto na manhã deste domingo (7) dentro de um restaurante, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. O policial almoçava com a esposa por volta das 11 horas quando os criminosos entraram no estabelecimento.
De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, assim que o assalto foi anunciado, o policial se levantou do lugar onde estava e andou em direção à cozinha do restaurante. Um dos bandidos foi atrás dele e ameaçou matá-lo caso ele não voltasse a se sentar.
Ao chegar à cozinha, o suspeito teria sacado a arma e feito menção de atirar, mas o sargento conseguiu atirar primeiro. O policial militar relatou ter efetuado apenas um disparo. O bandido correu e não foi possível ver se ele foi atingido pelo tiro.
O sargento da PM informou que correu para fora do restaurante e viu outro criminoso na calçada do restaurante, e ele também teria ameaçado atirar no policial. Mais uma vez, o policial atirou, mas não conseguiu ver se esse outro suspeito foi baleado. Os dois bandidos fugiram, cada um em uma bicicleta.
BANDIDOS ROUBARAM CELULAR DE FUNCIONÁRIA
Ainda de acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, nenhum dinheiro foi levado do restaurante ou dos clientes. Os criminosos só conseguiram roubar o celular de uma funcionária que estava no caixa.
SUSPEITO PRESO
Após ter o celular roubado, a funcionária do restaurante procurou a Delegacia Regional de Vila Velha. Minutos depois da mulher chegar à delegacia, a polícia recebeu a informações de que um homem de 22 anos, baleado na barriga, havia dado entrada no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município.
O homem foi reconhecido pelo sargento e pela funcionária do caixa que teve o celular roubado como sendo um dos bandidos que entrou no restaurante e tentou roubar as pessoas.
O homem continua internado no hospital, preso sob escolta da Polícia Militar.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta