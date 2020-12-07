Do luto à luta: a trajetória das mães de vítimas da violência

Número de homicídios em 2020 no Estado se projeta para ser maior que 2019 Crédito: Vitor Jubini

Ao se aproximar o dia 10 de dezembro, em que celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos , percorremos um itinerário de violações que a humanidade suporta como um verdadeiro rastro de dor. A análise dos números da violência, em especial, de homicídios no Estado do Espírito Santo , que antes vinha apresentando um decréscimo, no ano de 2020 se projeta para ser maior que 2019.

De acordo com o site G1, na segunda quinzena de novembro chegamos até a marca de mil assassinatos, número maior do que o registrado durante todo o ano de 2019, que ficou cravado nos 978 homicídios. Aqueles números constituem mil mães que perderam seus filhos.

Diante de um corpo sem vida, além de todos aqueles que sofrem e choram pela perda, existe uma dor que é destacável com toda a deferência, a dor das mães que perdem seus filhos para a violência e em um movimento de inversão dos papéis humanos, quando acabam por enterrar um pedaço de si.

Ao se deparar com o corpo frio de seu filho, a alma dilacerada e enlutada não vê outro jeito do que o transformá-la em luta em busca da busca de justiça, mas mais do que isso, a manutenção de seu filho vivo. O encontro de uma mãe enlutada com o processo que apura a morte de seu filho é na verdade o encontro permanente com seu filho. Não deixar que seja esquecido é a garantia de que ainda vive.

Em alguns casos que acompanhamos, o processo de luta é o responsável por devolver a vida às mulheres que fazem a travessia mais dolorosa de sua vida, e que sentem uma dor imensurável, e ainda, por fazê-la caminhar no tempo deixando para traz o tempo da perda.

Diversos movimentos de lutas de mães de vítimas da violência surgiram no Brasil, sustentando-se sob os pilares da dor, justiça e esperança, formando o tripé da potência de vida que é capaz de reverter o luto em luta. As mães ao se unirem choram, dividem suas histórias, se descobrem fortes e por fim buscam responsabilização daqueles que deram causa ao seu sofrimento, mas mais do que isso, são vetores para uma das causas de deterioração do tecido social, quando fazem ecoar o grito de dor, e reverberam o recado de que a dor é sua, mas a falência é de toda a sociedade.

Ao buscar a reparação e responsabilização, fazendo barulho, elas enquadram o sistema de justiça e segurança a se movimentar e assim institucionalizam a luta por direito e justiça. Diante do seu grito de dor, que muitos podem discordar, criticar, ficar inertes ou fazer calar, mas jamais deixarem de ouvir.