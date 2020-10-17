Direitos humanos: uma chance para a humanidade no pós-guerra

Sistema Internacional dos Direitos Humanos opera em favor dos mais fracos Crédito: Ilona Shorokhova/ Freepik

Os dois conflitos mundiais deixaram um rastro de destruição e acenderam a luz vermelha para as nações de todo o planeta, que se uniram para pensar formas de manutenção da paz mundial e da segurança internacional. Estavam certas de que, se assim não fosse, uma outra guerra poderia acabar com toda a humanidade.

Foi com esse espírito que foram criadas a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1948, que culminaram com a estruturação dos dois sistemas internacionais de direitos humanos, global e regional. O Brasil pertence a ambos, pelo fato de ser signatário dos respectivos pactos, tratados e convenções.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, marco inicial do Direito Internacional dos Direitos Humanos, visa à proteção de todos os seres humanos, independentemente de quaisquer condições. Já a Convenção Americana dos Direitos Humanos, de 1969, é um tratado internacional dos direitos humanos formado entre os estados americanos, em que foi assumido o compromisso em “respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantia e pleno exercício a toda pessoa que está sujeita à sua jurisdição, sem qualquer discriminação”.

Ambos os documentos internacionais criam as bases principiológica e legislativa para a estruturação de um Sistema de Direitos Humanos e, ainda, pavimentaram o caminho para a construção de constituições democráticas, em que os Direitos Fundamentais alcançaram centralidade.

O Sistema Internacional inaugurou um novo ramo do direito, propondo uma nova concepção de sujeito e o reconhecimento da capacidade processual dos indivíduos perante as cortes internacionais, o que antes era somente conferido aos Estados. Estabeleceu uma estrutura normativa que permite a responsabilização internacional dos Estados quando os meios internos de apuração e responsabilização, nos casos violações de direitos humanos, se revelarem insuficientes.

O Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao não reger relações entre iguais, mas operando em favor dos mais fracos, coloca a dignidade da pessoa humana na centralidade do debate. Inspirado em considerações de ordem pública, em defesa de interesses comuns e da realização da justiça para todos os indivíduos sem discriminação, são aplicados quando os mecanismos de direito interno são ineficazes ou inadequados para assegurar a proteção da vida e efetivação da justiça.

Ao estabelecer a primazia da norma mais favorável para a vítima, que é importante para a eficácia da proteção dos direitos humanos, inverte a lógica da soberania estatal, que não pode ser concebida como um princípio absoluto, sobrepondo-se à pessoa humana, devendo ser limitada em prol da proteção aos direitos humanos, haja vista esta ser um problema de relevância internacional. Com isso, o objetivo dos dois sistemas é de fortalecer a proteção dos direitos humanos dos indivíduos por meio de novos procedimentos previstos nos instrumentos internacionais