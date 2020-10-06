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Leonel Ximenes

ONG capixaba dos direitos humanos é reconhecida pela ONU

Centro de Apoio aos Direitos Humanos (CADH) é a primeira entidade do ES a receber o  “status consultivo” nas Nações Unidas

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 19:14

Públicado em 

06 out 2020 às 19:14
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

28ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, na Suíça
28ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, na Suíça Crédito: ONU
O Centro de Apoio aos Direitos Humanos Valdício Barbosa dos Santos (CADH), do Espírito Santo, foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas e passou a ser a primeira entidade do Estado com o chamado “status consultivo” junto à ONU.
Com o reconhecimento, a ONG terá, entre outros direitos, de fazer petições diretamente, sem intermediários, ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, além de participar das sessões com grupos temáticos e fazer denúncias de violação dos direitos humanos em âmbito internacional.
Segundo a advogada Verônica Bezerra, integrante do CADH, o status consultivo foi deferido após um processo que começou em julho do ano passado. A ONG capixaba, durante esse período, teve a sua atuação avaliada por organismos internacionais antes de obter o status.
“É a primeira entidade do Espírito Santo que alcança o status consultivo na ONU”, destaca Verônica,  que é coordenadora de projetos do Centro.

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Com sede em Vitória, o CADH foi criado em 1995 com o objetivo de denunciar violações de direitos humanos no Espírito Santo. Dentre entre as atividades desenvolvidas pela ONG estão os cursos de formação básica em direitos humanos, o gerenciamento do Programa de Proteção a Testemunhas (Provita) e o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte (PPCAAM).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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