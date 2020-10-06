ONG capixaba dos direitos humanos é reconhecida pela ONU

O Centro de Apoio aos Direitos Humanos Valdício Barbosa dos Santos (CADH), do Espírito Santo, foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas e passou a ser a primeira entidade do Estado com o chamado “status consultivo” junto à ONU.
Com o reconhecimento, a ONG terá, entre outros direitos, de fazer petições diretamente, sem intermediários, ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, além de participar das sessões com grupos temáticos e fazer denúncias de violação dos direitos humanos
em âmbito internacional.
Segundo a advogada Verônica Bezerra, integrante do CADH, o status consultivo foi deferido após um processo que começou em julho do ano passado. A ONG capixaba, durante esse período, teve a sua atuação avaliada por organismos internacionais antes de obter o status.
“É a primeira entidade do Espírito Santo
que alcança o status consultivo na ONU”, destaca Verônica, que é coordenadora de projetos do Centro.
Com sede em Vitória, o CADH foi criado em 1995 com o objetivo de denunciar violações de direitos humanos no Espírito Santo. Dentre entre as atividades desenvolvidas pela ONG estão os cursos de formação básica em direitos humanos, o gerenciamento do Programa de Proteção a Testemunhas (Provita)
e o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte (PPCAAM).