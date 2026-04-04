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Futebol capixaba

Vitória perde para o Tombense em casa na estreia da Série D

Com a derrota, o Alvianil de Bento Ferreira dorme na lanterna da competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2026 às 18:10

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 18:10

Vitória-ES x Tombense - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2026
Vitória-ES x Tombense - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2026 Crédito: Clara Fafá/Vitória
Tombense bate o Vitória na estreia do Campeonato Brasileiro Série D 2026. O time de Minas Gerais venceu a equipe capixaba por 1 a 0, no estádio Salvador Costa, na tarde deste sábado, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo 12. Jupi foi o autor do gol para o Tombense.
Com a vitória, o Tombense chega à vice-liderança do Grupo 12, empatado em pontos com o Porto-BA, que venceu o Rio Branco-ES no outro jogo do mesmo horário. Derrotado, o Vitória-ES fica na lanterna
Vitória-ES x Tombense - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2026
Vitória-ES x Tombense - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2026 Crédito: Clara Fafá/Vitória

O jogo

O primeiro tempo entre Vitória-ES e Tombense foi equilibrado e com poucas chances claras de gol. O time capixaba começou mais ativo, criando boas oportunidades com Tonoli e aproveitando erros na saída de bola do adversário, mas pecou nas finalizações. O Tombense também levou perigo em jogadas isoladas, principalmente em chute da entrada da área e em cabeceio de Donato no fim da primeira etapa. Apesar de maior posse do Vitória-ES em alguns momentos, nenhuma das equipes conseguiu transformar o volume em bola na rede.
O segundo tempo foi mais movimentado e acabou decidido em um detalhe a favor do Tombense. Após início equilibrado, o time mineiro abriu o placar aos 9 minutos com Jupi, aproveitando rebote dentro da área após boa jogada de Cássio. O Vitória-ES tentou reagir e criou boas chances, principalmente com Patrick e Alexsandro, chegando com perigo em cabeceios e finalizações bloqueadas pela defesa adversária, mas esbarrou na falta de precisão.  Mesmo pressionando nos minutos finais, o time capixaba não conseguiu empatar, e o Tombense segurou a vantagem até o fim para garantir a vitória.
Vitória-ES x Tombense - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2026
Vitória-ES x Tombense - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2026 Crédito: Clara Fafá/Vitória

Próximos jogos

Os times voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro Série D na próxima semana. O Vitória-ES viaja até Águia Branca para jogar contra o Real Noroeste, no sábado, às 17h (de Brasília), no primeiro confronto entre capixabas nesta edição do torneio. Já o Tombense recebe o Porto-BA, também no sábado, mas às 18h.
Vitória-ES x Tombense - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2026
Vitória-ES x Tombense - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2026 Crédito: Clara Fafá/Vitória

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