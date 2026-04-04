Vitória perde para o Tombense em casa na estreia da Série D

Vitória-ES x Tombense - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2026 Crédito: Clara Fafá/Vitória

Tombense bate o Vitória na estreia do Campeonato Brasileiro Série D 2026. O time de Minas Gerais venceu a equipe capixaba por 1 a 0, no estádio Salvador Costa, na tarde deste sábado, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo 12. Jupi foi o autor do gol para o Tombense.

Com a vitória, o Tombense chega à vice-liderança do Grupo 12, empatado em pontos com o Porto-BA, que venceu o Rio Branco-ES no outro jogo do mesmo horário. Derrotado, o Vitória-ES fica na lanterna

Vitória-ES x Tombense - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2026 Crédito: Clara Fafá/Vitória

O jogo

O primeiro tempo entre Vitória-ES e Tombense foi equilibrado e com poucas chances claras de gol. O time capixaba começou mais ativo, criando boas oportunidades com Tonoli e aproveitando erros na saída de bola do adversário, mas pecou nas finalizações. O Tombense também levou perigo em jogadas isoladas, principalmente em chute da entrada da área e em cabeceio de Donato no fim da primeira etapa. Apesar de maior posse do Vitória-ES em alguns momentos, nenhuma das equipes conseguiu transformar o volume em bola na rede.

O segundo tempo foi mais movimentado e acabou decidido em um detalhe a favor do Tombense. Após início equilibrado, o time mineiro abriu o placar aos 9 minutos com Jupi, aproveitando rebote dentro da área após boa jogada de Cássio. O Vitória-ES tentou reagir e criou boas chances, principalmente com Patrick e Alexsandro, chegando com perigo em cabeceios e finalizações bloqueadas pela defesa adversária, mas esbarrou na falta de precisão. Mesmo pressionando nos minutos finais, o time capixaba não conseguiu empatar, e o Tombense segurou a vantagem até o fim para garantir a vitória.

Vitória-ES x Tombense - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2026 Crédito: Clara Fafá/Vitória

Próximos jogos

Os times voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro Série D na próxima semana. O Vitória-ES viaja até Águia Branca para jogar contra o Real Noroeste, no sábado, às 17h (de Brasília), no primeiro confronto entre capixabas nesta edição do torneio. Já o Tombense recebe o Porto-BA, também no sábado, mas às 18h.