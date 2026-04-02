FES divulga tabela da Série B do Campeonato Capixaba 2026

Estrela do Norte precisa se superar para avançar diante do líder da primeira fase Crédito: Avision Comunicação

Em reunião realizada na sede da Federação de Futebol (FES) foram definidas a fórmula de disputa, a divisão dos grupos e sorteada a tabela do Campeonato Capixaba Série B 2026. A competição de acesso da competição está prevista para ser realizada entre 11 de julho e 26 de setembro.

Quais times vão jogar a Série B do Capixaba em 2026?

Nesta temporada 2026, o Campeonato Capixaba Série B será disputado por 10 times, que foram divididos em dois grupos, por critérios geográficos. No Centro-Norte tem Linhares FC, Doze, CTE/Colatina, GEL e Audax São Mateus, e, no Centro-Sul tem Rive, Estrela do Norte, Tupy-ES, Pinheiros-ES e Sport-ES. Rebaixados na Série A do ano passado, Nova Venécia e Jaguaré desistiram de jogar a segunda divisão.

Qual será a fórmula de disputa do Série B Capixaba 2026?

Na primeira fase, os times se enfrentam, dentro dos seus respectivos grupos, em dois turnos. Após 10 rodadas, apenas os dois melhores colocados, de cada chave, avançam. As semifinais acontecem em jogos de ida e volta. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis. Os vencedores dos confrontos garantem as respectivas vagas para as finais e o acesso para a Série A do Campeonato Capixaba 2027.

A fase final está prevista para ser disputada também em duas partidas. Entretanto, o regulamento permite a decisão em jogo único, se os finalistas assim optarem, em local também escolhido pelos clubes. O campeão recebe prêmio de R$ 45 mil, e o vice-campeão fica com R$ 30 mil.

Capacidade dos estádios, VAR e limite de atletas sub-20

Sobre a capacidade dos estádios, são precisos 1 mil lugares para os jogos da primeira fase. Já nas semifinais e nas finais, só serão aceitos estádios que foram usados na Série A do Capixabão 2026, com capacidade para pelo menos 2 mil torcedores.

Outra informação importante é que o regulamento permitirá a escalação de até 8 atletas amadores (até 20 anos) por partida. Alguns jogos vão contar com o sistema de árbitro de vídeo (VAR), custeado pela FES, que também vai arcar com o pagamento da arbitragem e distribuir bolas e coletes para os clubes.

Veja a tabela da Série B Capixaba

Tabela da Chave Centro-Sul da Série B do Campeonato Capixaba Crédito: FES