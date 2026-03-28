Futebol Capixaba

Porto Vitória conquista título inédito do Campeonato Capixaba

Mesmo com derrota para o Serra, no jogo de volta das finais, Verdão ficou a taça por ter vencido o jogo e ida, por 3 a 1

Publicado em 28 de março de 2026 às 18:22

Porto Vitória Crédito: Alef Jordan

Após bater na trave, no ano passado, quando foi vice, o Porto Vitória enfim conquistou o primeiro título do Campeonato Capixaba. No jogo de volta das finais, disputado na tarde deste sábado, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o Verdão perdeu para o Serra, de virada, por 2 a 1. Como havia vencido o Cobra-Coral, na ida, por 3 a 1, o Porto levantou a sua taça inédita.

Campeão do Campeonato Capixaba, o Porto Vitória vai jogar a Série D, em 2027, além da Copa do Brasil. O Verdão também garantiu uma vaga para representar o Espírito Santo em um torneio regional. Hoje, o Estado participa da Copa Verde. No entanto, a CBF estuda um pedido da Federação de Futebol (FES) para ser transferido para a Copa Sul-Sudeste.

Após o título do Campeonato Capixaba, o Porto Vitória ainda tem compromissos a cumprir em 2026. Neste domingo, no mesmo estádio Kleber Andrade, o Verdão recebe o Atlético-GO, pela segunda rodada da Copa Verde. Além da competição regional, o Porto joga a Copa Espírito Santo, a partir do dia 11 de abril. Na estreia, o time de João Burse enfrenta o Serra, no Robertão.

Vice-campeão do Campeonato Capixaba, o Serra ficou sem a vaga para a Série D. No entanto, o Cobra-Coral ainda tem a chance de jogar o Brasileirão, no ano que vem. Para isso, tem que ganhar a Copa Espírito Santo, que tem início no próximo dia 11 de abril. Na estreia, o Tricolor Serrano recebe o Porto Vitória, no Robertão.

O jogo

Apesar de um início nervoso e equilibrado, o Serra conseguiu criar boas oportunidades, como na bola na trave em cobrança de falta de Walney e em momentos de pressão ofensiva, mas parou na defesa adversária. Já o Porto soube aproveitar sua principal chance aos 39 minutos, quando Vitinho Rangel pegou rebote na entrada da área e acertou finalização colocada, contando com falha na leitura do goleiro Pedro Freitas. Nos minutos finais, o time visitante ainda levou perigo com Rian Felipe, exigindo boa saída do goleiro, e foi para o intervalo em vantagem no placar.

No segundo tempo da decisão do Campeonato Capixaba, o Serra voltou com tudo e transformou o jogo em uma verdadeira pressão ofensiva, conseguindo virar o placar com gols de Marcudinho, de cabeça após falta cobrada por Walney, e Hygor, também pelo alto em cobrança de escanteio. A equipe serrana criou diversas oportunidades, parando em grandes defesas de Rafael Mariano e ainda acertando a trave em lance de bicicleta de Hygor. Mesmo com o ímpeto do adversário, o Porto Vitória soube se segurar o resultado e quase ampliou em contra-ataques, incluindo uma bola na trave com Gama nos acréscimos. No apito final, mesmo com a derrota, o Porto festejou o seu primeiro título do Estadual.

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