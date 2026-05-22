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Lei Maria da Penha

Homem é preso em Aracruz por ameaçar ex e descumprir medida protetiva

Publicado em

22 mai 2026 às 13:00

Um homem de 44 anos foi preso por descumprir medida protetiva e ameaçar a ex-companheira em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (22). Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito que, durante a madrugada, utilizou o celular do pai para fazer ligações com ameaças à vítima.


A mulher relatou que o agressor permaneceu em um carro em frente à residência dela e tentou invadir o imóvel à força, desferindo socos no portão. Para preservar a identidade da vítima, o nome do detido e o bairro onde o crime ocorreu não foram divulgados.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Operação Farda Oculta

PM é preso suspeito de receber dinheiro do tráfico e beneficiar facção no ES

Publicado em 22/05/2026 às 11:54

Um policial militar identificado como Iago Rudio foi preso na quinta-feira (21) suspeito de receber dinheiro do tráfico de drogas para beneficiar uma facção criminosa que atua em Santa Teresa, São Roque do Canaã, Itarana e Itaguaçu, municípios localizados entre as regiões Serrana e Noroeste do Espírito Santo.


A prisão ocorreu em São Roque do Canaã, durante a Operação Farda Oculta. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o militar estaria envolvido em atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, recebendo valores provenientes da venda de entorpecentes e atuando em benefício da organização criminosa investigada.


Durante a operação, foram apreendidos drogas, balança de precisão, rádios comunicadores e uma arma de fogo sem registro.


Em nota, a Polícia Militar informou que acompanhou a ação por meio da Corregedoria e que o policial será encaminhado ao presídio militar, onde permanecerá à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia. A corporação também afirmou que irá apurar o caso internamente.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Alto Novo Parque

Motociclista fica ferido em acidente com carro em avenida de Cachoeiro

Publicado em 22/05/2026 às 11:44
Motociclista fica ferido em acidente em avenida de Cachoeiro
Motociclista fica ferido em acidente em avenida de Cachoeiro Redes sociais

Um motociclista ficou ferido na manhã desta sexta-feira (22) após pós um acidente envolvendo um carro na Avenida José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma das pistas precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência.

 

A Polícia Militar foi procurada, mas não informou detalhes sobre a dinâmica do acidente.

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Colisão entre moto, carro e ônibus escolar deixa dois feridos em Jaguaré

Publicado em 22/05/2026 às 11:16

Uma colisão entre uma motocicleta, um carro e um ônibus escolar deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (22), na estrada que liga o Centro de Jaguaré à comunidade de Fátima, no Norte do Espírito Santo.


De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem. O motorista do ônibus escolar relatou que seguia pela Rodovia Pedro José Altoé quando o motociclista tentou ultrapassar o coletivo em uma curva. Durante a manobra, a moto colidiu de frente com um carro que vinha no sentido contrário.


Com o impacto, a motocicleta ainda atingiu a lateral esquerda do ônibus. O condutor da moto e o garupa sofreram diversos ferimentos, foram socorridos e encaminhados à Unidade Mista de Internação do município.


O carro e o ônibus eram ocupados apenas pelos respectivos motoristas, que não ficaram feridos. Segundo a PM, ambos realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Susto

Roda de ônibus escolar se solta durante trajeto em Rio Bananal; vídeo

Publicado em 22/05/2026 às 10:45

Uma roda de um ônibus escolar se desprendeu durante o transporte de alunos no Córrego Mário Freire, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (21). De acordo com a prefeitura, o veículo seguia para buscar estudantes quando o incidente aconteceu. No momento, havia apenas um aluno no ônibus, que não ficou ferido.


Segundo a administração municipal, o transporte escolar é operado por uma empresa terceirizada que presta serviço ao município.


A prefeitura informou ainda que as estradas da região apresentam boas condições de tráfego e que acompanha o caso junto à empresa responsável pelo veículo.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Clima

Cidades do Norte do ES recebem alertas de chuvas intensas; veja quais

Publicado em 22/05/2026 às 08:52

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas, de diferentes níveis, para cidades do Norte do Espírito Santo. Os avisos já estão em vigor e valem até as 23h59 desta sexta-feira (22). 


O primeiro alerta é laranja  o segundo mais crítico da escala do instituto  e indica perigo. Ele foi emitido apenas para Conceição da Barra. No município, pode chover até 100 milímetros por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos. 


O segundo alerta é amarelo, que representa perigo potencial, e abrange quatro cidades: Conceição da Barra, Montanha, Pedro Canário e PinheirosNessas localidades, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é considerado baixo.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Acidente

Motociclista é atingido por ambulância e fica ferido na Serra

Publicado em 21/05/2026 às 21:37
Motociclista ficou ferido após ser atingido por ambulância que fazia conversão na Serra Isabelle Oliveira

Um motociclista de 41 anos ficou ferido após ser atingido por uma ambulância na Serra. O veículo de socorro estava apenas com o giroflex ligado, sem acionar a sirene.


Testemunhas relataram à Polícia Militar que a moto seguia na Avenida Eldes Scherrer, indo no sentido Avenida Mestre Álvaro, quando a ambulância fez uma conversão e avançou o sinal.


O motorista da ambulância, cujo teste do bafômetro deu negativo, informou, em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que estava a caminho do hospital, levando uma mãe e uma filha, e que só avançou o sinal ao perceber que os carros haviam parado para que prosseguisse.


Ele explicou ainda que só se usa o alerta sonoro quando se trata de um episódio de urgência e emergência, o que não era o caso naquele momento, em que ele fazia o transporte de uma criança com comorbidade, de um hospital pro outro.


Ainda de acordo com o motorista, ele prestou socorro ao motociclista até a chegada do Samu. Ele foi socorrido para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. Mãe e filha não ficaram feridas. 


Em nota, o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra informa que esteve no local do acidente, na Avenida Eldes Scherrer, na noite desta quinta-feira (21), prestando apoio à ocorrência.

O sinistro envolveu uma ambulância de um hospital de Vila Velha e uma motocicleta. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Jayme Santos Neves.

Atualização

22/05/2026

A informação inicial era de que a ambulância estava prestando serviços para o Hospital Materno Infantil, na Serra, mas o veículo partir de um hospital de Vila Velha. O texto foi corrigido.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Veja o vídeo

Motociclista fica ferido após colidir com carro em cruzamento de Linhares

Publicado em 21/05/2026 às 18:09

Um motociclista ficou ferido após bater em um carro em um cruzamento do bairro Linhares V, em Linhares, região Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (21). Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento da colisão e mostra o motociclista sendo arremessado após o impacto. 

De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que trafegava sentido Gaivotas x Boa Vista, quando, ao chegar no cruzamento com a Rua Bentivi, teve a lateral esquerda do veículo atingida pela motocicleta.

O motociclista foi socorrido pelo Samu/192 para um hospital da região. Já o motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Investigação

Polícia faz reconstituição de caso com policial baleado e primo morto em Cachoeiro

Publicado em 21/05/2026 às 18:02
vítima de 38 anos foi atingida por quatro disparos e morreu na manhã desta quinta-feira (25)
Vítima de 38 anos foi atingida por quatro disparos e morreu na manhã desta quinta-feira (25) Divulgação | Família

A Polícia Científica realizou na tarde desta quinta-feira (21) a reconstituição de um caso que resultou em um morto e dois feridos em 25 de dezembro de 2025 no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.  A simulação busca esclarecer as circunstâncias do crime a pedido do titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade, delegado Felipe Vivas. 


Na época, a Polícia Militar registrou que Vinícius Ramos Silva, de 38 anos; o irmão dele, de 29 anos, que não teve nome divulgado; e o primo deles, um policial militar que também não foi identificado, teriam brigado por uma vaga de garagem.


O militar relatou que a dupla avançou sobre ele e que atirou para se defender, mas os primos teriam tentado desarmá-lo.  Os três sofreram ferimentos causados por tiros, sendo que Vinícius não resistiu e morreu horas depois. 


O policial foi levado à delegacia para dar depoimento. Na época, a Polícia Civil informou que o irmão de Vinícius foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra o policial militar. No entanto, o advogado de defesa informou que o jovem de 29 anos ficou preso sob escolta no hospital, mas liberado após audiência de custódia dias depois. Por conta disso, após receber alta médica, ele não seguiu para o Centro de Detenção Provisória.


O advogado Cristiano Hehr Garcia, que atua na defesa do policial envolvido esclareceu que acompanha as investigações e que, até o momento, todos os elementos apontam para uma situação típica de legítima defesa. Ele explicou que seguirá colaborando com todas as autoridades competentes.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Saúde pública

Nova unidade de saúde em Vila Velha começa a funcionar na sexta-feira (22)

Publicado em 21/05/2026 às 16:29
Unidade de Saúde da Família de Riviera da Barra - Vila Velha
Unidade de Saúde da Família de Riviera da Barra - Vila Velha Ocimar Moreira / Prefeitura de Vila Velha

A nova Unidade de Saúde da Família de Riviera da Barra, em Vila Velha, começa a funcionar nesta sexta-feira (22). A estrutura vai atender moradores dos bairros Riviera da Barra e Cidade da Barra, região com população estimada em cerca de 9 mil habitantes. O funcionamento será das 7h às 19h.


Com 711 metros quadrados, a unidade conta com cinco consultórios clínicos, três ginecológicos e quatro odontológicos, além de farmácia, sala de vacinação, curativos e coleta de exames laboratoriais, auditório e raio-X odontológico.


 O atendimento será realizado por equipes de Saúde da Família, com apoio de psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos e dentistas.


A unidade receberá o nome de Leomar Dias Monteiro, conhecido como Sr. Mazinho, morador pioneiro de Riviera da Barra e reconhecido pela atuação comunitária em defesa de melhorias para o bairro.


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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
No sábado (23)

Vitória terá mudanças no trânsito para realização da Corrida do Gari

Publicado em 21/05/2026 às 16:08

Mais uma corrida irá interditar ruas e avenidas de oito bairros da Grande São Pedro, em Vitória, no próximo sábado (23). Com um percurso de cinco quilômetros, as mudanças na região iniciarão às 15h30 e seguirão até as 17h30.  A orientação da Guarda Municipal é de que os condutores evitem passar pela área, usando rotas alternativas pelo Centro da cidade.


Conforme a corporação, a Rodovia Serafim Derenzi, no sentido Santo Antônio, será bloqueada durante a Corrida do Gari, entre Resistência e a Rua Natalino de Freitas Neves (Rua da Feira) em São Pedro. Esta via também terá o tráfego suspenso para a passagem dos corredores até a orla. Vias que dão acesso ao local serão fechadas no mesmo período.


A Avenida Beira-Mar, em São Pedro, também terá o fluxo de veículos suspenso durante a prova, com previsão de liberação às 17h30.


Os bairros afetados serão:


  • Resistência;

  • Nova Palestina;

  • Conquista;

  • Santo André;

  • São José;

  • São Pedro;

  • Redenção;

  • Ilha das Caieiras.


A corporação finalizou pedindo para que os condutores respeitem os limites de velocidade e a sinalização. A região deve ser evitada pelos motoristas entre 16h e 17h.

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